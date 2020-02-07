Срочно! В Таллинне пропал девятилетний Андрей

Сегодня утром из своего дома на Академия-теэ в Таллинне ушел девятилетний Андрей. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
У Андрея не было с собой мобильного телефона, до школы он не дошел. Рост мальчика - около 140 см. Уходя из дома, он был одет бело-пеструю куртку с синей спиной, зеленые камуфляжные брюки, черные сапоги, шапку с помпоном зелено-желто-синей расцветки.
Андрей может находиться в Мустамяэ, Нымме, у пруда Ыйсмяэ, но не исключены и другие районы.
В настоящий момент полицейские занимаются поисками ребенка, и просят всех, кто сегодня видел изображенного на фотографии ребенка, незамедлительно звонить по номеру 112.