Срочно! В Таллинне пропал девятилетний Андрей

У Андрея не было с собой мобильного телефона, до школы он не дошел. Рост мальчика - около 140 см. Уходя из дома, он был одет бело-пеструю куртку с синей спиной, зеленые камуфляжные брюки, черные сапоги, шапку с помпоном зелено-желто-синей расцветки.