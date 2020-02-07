Пт, 7.02.2020
Просто тогда решили, что нужно перенять систему западного образца, не продумав тщательно цели и не просчитав последствия. Индрек Нейвельт
  • Rus.Postimees.ee
  • Срочно! В Таллинне пропал девятилетний Андрей

Срочно! В Таллинне пропал девятилетний Андрей

Пропавший девятилетний Андрей.

ФОТО: Põhja prefektuur

Сегодня утром из своего дома на Академия-теэ в Таллинне ушел девятилетний Андрей. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

У Андрея не было с собой мобильного телефона, до школы он не дошел. Рост мальчика - около 140 см. Уходя из дома, он был одет бело-пеструю куртку с синей спиной, зеленые камуфляжные брюки, черные сапоги, шапку с помпоном зелено-желто-синей расцветки.

Андрей может находиться в Мустамяэ, Нымме, у пруда Ыйсмяэ, но не исключены и другие районы.

В настоящий момент полицейские занимаются поисками ребенка, и просят всех, кто сегодня видел изображенного на фотографии ребенка, незамедлительно звонить по номеру 112.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ