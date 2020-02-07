Пт, 7.02.2020
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Глава ВОЗ: во всем мире наблюдается дефицит медицинских масок из-за коронавируса

Pärnu haigla juhatuse liige Veiko Vahula (paremal) soovitab haiguste ennetamiseks tihti käsi pesta ja vajadusel kanda näomaski.

ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

В мире наблюдается хронический дефицит масок и других средств защиты от распространения нового коронавируса, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"Мир сталкивается с хроническим дефицитом персональных средств защиты", - сказал он, выступая перед членами исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.

СМИ периодически сообщают о нехватке медицинских масок в странах Азии на фоне вспышки коронавируса в Китае. Так, в некоторых странах на них резко взлетели цены, а в Южной Корее ввели уголовное наказание для спекулянтов, скупающих маски.

Также западные СМИ сообщали о нехватках масок в некоторых магазинах в США и Канаде.

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