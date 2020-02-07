Глава ВОЗ: во всем мире наблюдается дефицит медицинских масок из-за коронавируса

"Мир сталкивается с хроническим дефицитом персональных средств защиты", - сказал он, выступая перед членами исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.

СМИ периодически сообщают о нехватке медицинских масок в странах Азии на фоне вспышки коронавируса в Китае. Так, в некоторых странах на них резко взлетели цены, а в Южной Корее ввели уголовное наказание для спекулянтов, скупающих маски.