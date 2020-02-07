Картина дня: затонувший российский траулер, проблемы с Rail Baltica и надвигающаяся буря

Фото: у берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер, экипаж спасли

У берегов Эстонии этой ночью затонул рыболовный траулер «Поньгома», всех семерых членов экипажа спасли. Читать далее...

(De)Rail Baltica: почему балтийский скоростной поезд сходит с рельсов?

В пятницу премьер-министрам стран Балтии в Таллине необходимо договориться об ускорении строительства высокоскоростного поезда Rail Baltica, поскольку сроки проекта закончились, а затраты выросли. Латвия и Эстония обвиняют Литву, но та уверенно продолжает отстаивать свои интересы. Читать далее...

На Европу движется мощнейшая буря: непогода затронет и Эстонию

В ближайшие дни в Северной Европе ожидается один из крупнейших циклонов в истории наблюдений, он на обширной территории вызовет бури, которые коснутся и стран Балтии. Читать далее...

Срочно! В Таллинне пропал девятилетний Андрей

Сегодня утром из своего дома на Академия-теэ в Таллинне ушел девятилетний Андрей. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Читать далее...

Криминальный надзирающий: за тем, чтобы заключенный при посещении дома не выставлял фото в соцсетях, будут следить

Эстонию потрясла новость о том, что осужденный за жестокое убийство 15-летней кохтла-ярвеской школьницы Анастасии Артем Дронников через несколько месяцев после вступления приговора в силу уже позировал на фото в соцсетях. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы, но, судя по фото, он находился у себя дома! Читать далее...

ФОТО 〉 В Таллинне полиция оцепила Ратушную площадь из-за подозрительного предмета

Читатель Rus.Postimees сообщил, что Ратушная площадь в Таллинне оцеплена, а на месте работают полиция, спасатели и скорая помощь. Читать далее...

Дмитрий Теперик: электронные визы не несут угрозы обычным гражданам

Что стоит за утверждением о том, что бесплатные российские электронные визы представляют угрозу безопасности? Читать далее...

ПОДКАСТ 〉 «Как же бесит!» чайлдфри: почему женщины не рожают и должны ли?

Это двенадцатый эпизод подкаста «Как же бесит!», в котором главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и журналист Екатерина Павлова говорят о событиях и явлениях, которые цепляют, возмущают и просто бесят. С нами в студии феминистка и чайлдфри Ника Калантар. Слушать подкаст...

Языковая инспекция начала контрнаступление на Bolt и Wolt

Языковая инспекция все сильнее оказывает давление на лиц, принимающих решения, чтобы те в срочном порядке обновили законы для защиты эстонского языка и распространили требование владения языком на арендную рабочую силу. Читать далее...

Читатель Rus.Postimees: хочу поблагодарить тех, кто на Балтийском вокзале спас жизнь моей жене

Быстрые действия скорой помощи и содействие со стороны рядовых граждан помогли избежать худшего развития событий для пассажирки, которой стало плохо в общественном транспорте Таллинна. Читать далее...

Видео: в Таллинне дрифтер на BMW снес фонарный столб и скрылся

Некоторое время назад в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадал фонарный столб, виновник покинул место происшествия. Но без наказания он не остался. Читать далее...

Путин распорядился выплатить ветеранам войны из Эстонии по тысяче евро