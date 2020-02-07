Картина дня: затонувший российский траулер, проблемы с Rail Baltica и надвигающаяся буря

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями пятницы.
Фото: у берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер, экипаж спасли
У берегов Эстонии этой ночью затонул рыболовный траулер «Поньгома», всех семерых членов экипажа спасли. Читать далее...
(De)Rail Baltica: почему балтийский скоростной поезд сходит с рельсов?
В пятницу премьер-министрам стран Балтии в Таллине необходимо договориться об ускорении строительства высокоскоростного поезда Rail Baltica, поскольку сроки проекта закончились, а затраты выросли. Латвия и Эстония обвиняют Литву, но та уверенно продолжает отстаивать свои интересы. Читать далее...
На Европу движется мощнейшая буря: непогода затронет и Эстонию
В ближайшие дни в Северной Европе ожидается один из крупнейших циклонов в истории наблюдений, он на обширной территории вызовет бури, которые коснутся и стран Балтии. Читать далее...
Срочно! В Таллинне пропал девятилетний Андрей
Сегодня утром из своего дома на Академия-теэ в Таллинне ушел девятилетний Андрей. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Читать далее...
Криминальный надзирающий: за тем, чтобы заключенный при посещении дома не выставлял фото в соцсетях, будут следить
Эстонию потрясла новость о том, что осужденный за жестокое убийство 15-летней кохтла-ярвеской школьницы Анастасии Артем Дронников через несколько месяцев после вступления приговора в силу уже позировал на фото в соцсетях. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы, но, судя по фото, он находился у себя дома! Читать далее...
ФОТО 〉 В Таллинне полиция оцепила Ратушную площадь из-за подозрительного предмета
Читатель Rus.Postimees сообщил, что Ратушная площадь в Таллинне оцеплена, а на месте работают полиция, спасатели и скорая помощь. Читать далее...
Дмитрий Теперик: электронные визы не несут угрозы обычным гражданам
Что стоит за утверждением о том, что бесплатные российские электронные визы представляют угрозу безопасности? Читать далее...
ПОДКАСТ 〉 «Как же бесит!» чайлдфри: почему женщины не рожают и должны ли?
Это двенадцатый эпизод подкаста «Как же бесит!», в котором главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина и журналист Екатерина Павлова говорят о событиях и явлениях, которые цепляют, возмущают и просто бесят. С нами в студии феминистка и чайлдфри Ника Калантар. Слушать подкаст...
Языковая инспекция начала контрнаступление на Bolt и Wolt
Языковая инспекция все сильнее оказывает давление на лиц, принимающих решения, чтобы те в срочном порядке обновили законы для защиты эстонского языка и распространили требование владения языком на арендную рабочую силу. Читать далее...
Читатель Rus.Postimees: хочу поблагодарить тех, кто на Балтийском вокзале спас жизнь моей жене
Быстрые действия скорой помощи и содействие со стороны рядовых граждан помогли избежать худшего развития событий для пассажирки, которой стало плохо в общественном транспорте Таллинна. Читать далее...
Видео: в Таллинне дрифтер на BMW снес фонарный столб и скрылся
Некоторое время назад в Таллинне произошло ДТП, в результате которого пострадал фонарный столб, виновник покинул место происшествия. Но без наказания он не остался. Читать далее...
Путин распорядился выплатить ветеранам войны из Эстонии по тысяче евро
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 75 000 рублей (около тысячи евро) проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии ветеранам Второй мировой войны. Читать далее...