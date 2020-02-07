Определены претенденты на звание «Всемирный автомобиль года»

Следующий этап состязания состоится на Женевском автосалоне, где жюри из 86 человек обнародует окончательный шорт-лист из трех претендентов на главный приз.

Финалистов премии «Лучший автомобиль года» выбирали из 29 кандидатов. Сейчас список сокращен до десяти. В него вошли: Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Kia Telluride, Range Rover Evoque, Mazda3, Mazda CX-30, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLB, Volkswagen Golf и Volkswagen T-Cross. Также жюри WCOTY назвало по пять финалистов в каждой из трех дополнительных категорий.

Награду в номинации «Лучший городской автомобиль» могут присудить Kia Soul EV, Mini Electric, Peugeot 208, Renault Clio или Volkswagen T-Cross. На победу в категории «Спорткар года» претендуют BMW M8, Porsche 718 Spyder/Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan и Toyota GR Supra. За звание лучшего премиального автомобиля будут бороться BMW X5, BMW X7, Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 и Porsche Taycan.

Машины из всех четырех категорий имеют право претендовать на победу в номинации «Дизайн года», а отдельной награды для «зеленых» автомобилей в этом году не предусмотрено.