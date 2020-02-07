Новинка: шторы, которые сами очищают воздух

Загрязнение воздуха – одна из основных экологических проблем, которая негативно влияет на здоровье и может вызывать различные заболевания. Особенно сильно негативное воздействие загрязненного воздуха на городскую среду. По данным Всемирной организация здравоохранения, каждые девять человек из десяти вдыхают загрязненный воздух, и в результате этой проблемы каждый год преждевременно умирает 4,2 миллиона человек, а 3,8 миллиона человек страдает от загрязнения воздуха у себя дома.

Воздух загрязнен не только на улице, но и дома

Чтобы узнать, как люди справляются с проблемой загрязнения воздуха в своей повседневной жизни, IKEA провела в 2018 году исследование чистоты воздуха. Участники из семи стран мира - Польши, Германии, Италии, Великобритании, США, Индии и Канады - повсюду носили с собой датчик уровня загрязнения воздуха. Исследователи выяснили, что участники исследования сталкивались с загрязненным воздухом не только на улице, но и во внутренних помещениях, которые регулярно посещали.

«Выяснилось, что большинство людей недооценивают риски загрязнения воздуха, поскольку они просто не знают, какого качества воздух вокруг них. Одновременно удалось развенчать миф, что воздух может быть загрязнен только за пределами дома. На самом деле, большая часть самых ядовитых газов не видны невооруженному глазу, а в некоторых странах уровень загрязнения воздуха во внутренних помещениях в пять раз выше, чем снаружи», – объяснил руководитель пункта выдачи IKEA в Таллинне Алексей Михайлов.

Он добавил, что в доме можно найти целый коктейль из загрязняющих веществ, в котором смешаны пыль, шерсть животных, летучие газы и химикаты от разных чистящих средств и спреев.

IKEA создала материал, который очищает воздух

Чтобы доказать, что предметы интерьера могут способствовать поддержанию чистоты воздуха, дизайнеры IKEA совместно с учеными и инженерами из университетов Азии и Европы разработали очищающие воздух шторы GUNRID. Поверхность штор покрыта обработанным минералами слоем, который задерживает скрытые в домашнем воздухе загрязняющие вещества и расщепляет их на углекислый газ и маленькие молекулы воды.

«Это инновационное и в тоже время декоративное решение дает людям возможность дышать более чистым воздухом, а также призывает уделять больше внимания качеству воздуха в целом. Для изготовления ткани для штор пошли переработанные пластиковые бутылки. При стирке в соответствии с инструкцией шторы не потеряют своих очищающих свойств», – сказал Михайлов.

Несколько советов, как улучшить качество воздуха дома

Соблюдайте чистоту. Ваш дом должен быть чистым, необходимо вытирать пыль. При этом старайтесь избегать использования сильных химикатов, которые загрязняют воздух.

Больше растений. Начните выращивать комнатные растения. Среди них есть виды, которые способны абсорбировать летучие органические частицы, бензол и ацетальдегид. Если у вас есть двор, непременно высаживайте там деревья.

Используйте вытяжку на кухне. Выбирайте мощную вытяжку и во время готовки старайтесь держать сковороду как можно дальше от себя. Используя тостер, ставьте его под вытяжку.

Защищайте свечи от сквозняка. Если свечи горят около включенного вентилятора или открытого окна, они начинают коптить и выделять в воздух опасные для здоровья вещества. Рекомендуется проветривать дом после использования в нем свечей или благовоний.

Проветривайте комнаты. Оставьте окна на ночь открытыми, поскольку в это время уровень загрязнения поступающего снаружи воздуха самый низкий. В холодное время года проветривайте комнаты интенсивно, но недолго. Например, оставляйте окно широко открытым два раза в день, утром и вечером, но всего на две минуты.