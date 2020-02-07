Чудом удалось спасти: в порыве гнева мужчина поджег женщину

На крики жертвы из соседнего дома выходит теща Рейна, чтобы узнать, что случилось. Он угрожает убить тещу, если она не уйдет.

«В то же время он пытался потушить руками горящую одежду жертвы», - рассказывает ляэнеский окружной прокурор Райнер Амур.

Скорая помощь доставила пострадавшую с обширными ожогами в Курессаарескую больницу. К счастью, она выжила, но для Рейна совершенное в порыве гнева преступление означает долгое тюремное заключение. Прокуратура обвиняет его в покушении на убийство, угрозе убийства и хранении взрывчатых веществ.

По словам прокурора, если жертва мучается, речь идет уже не о просто убийстве, а об убийстве с особой жестокостью, что наказывается более строго. «Поскольку врачам удалось спасти жизнь жертвы, преступление стало попыткой убийства, но наказание назначается, прежде всего, за преступление и в меньшей степени уже за последствия от этого преступления», - говорит Амур.

За убийство с особой жестокостью закон предусматривает от восьми до двадцати лет тюрьмы или пожизненный срок заключения. Согласно обвинению, между спутниками жизни возникла ссора после того, как они пришли из гостей, а Рейн продолжил употреблять алкоголь дома.

Также полицейские обнаружили на хранении у обвиняемого более восьми килограммов пригодного для использования тротила. Такое количество с точки зрения закона является большим количеством. За незаконное хранение взрывчатых веществ в большом количестве может грозить от двух до десяти лет тюрьмы.

Угрозы – самое мягкое преступления из перечня обвинений. За это может грозить до года тюрьмы. Эстонский суд не суммирует наказания, а самое большое наказание покрывает другие.