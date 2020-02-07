Пт, 7.02.2020
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  • Бизнес-идея? На аукцион выставлена аптека со всем имуществом и запасом лекарств

Бизнес-идея? На аукцион выставлена аптека со всем имуществом и запасом лекарств

Valga haigla apteek

ФОТО: Arvo Meeks

Принадлежащий акционерному обществу Valga Haigla (Валгаская больница) фонд Terve Valgamaa продает на электронном аукционе аптеку, расположенную на улице Пеэтри в Валга. Начальная цена - 400 000 евро. Аптека сотрудничает с принадлежащей компании Tamro сетью Benu.

Цена продажи включает в себя товары в аптеке и запас лекарств на сумму 70 000 евро. Кроме того, в цену включено мелкое имущество аптеки на сумму около 10 000 евро.

В объявлении также говорится, что в 2017 году аптека присоединилась к партнерской программе Tamro Benu.

Сегодня владелец концерна Magnum Маргус Линнамяэ объявил, что со вступлением в силу аптечной реформы аптеки паевого товарищества Whole Family Apteek OÜ, действующие под торговой маркой Apotheka, будут переданы провизорам, которые в настоящее время работают в компании. В то же время Линнамяэ намерен предъявить эстонскому государству требование о возмещении ущерба за принудительное отчуждение, размер которого определят эксперты.

Хотя о реформе аптек известно уже пять лет, аптечные сети решили отказаться от своих акций или продать их менее чем за два месяца до срока, установленного Рийгикогу.

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