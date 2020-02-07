Житель Силламяэ: старая проводка в нашем доме может привести к пожару

Раритетные провода

“Мы купили однокомнатную квартиру, начали делать ремонт и ужаснулись”, - рассказал Вячеслав Кожановский.

Дом на улице Максима Горького, в котором он поселился - сталинских времен, как и весь исторический центр Силламяэ. В доме два этажа, два подъезда и всего 12 квартир. Проводка в доме, по словам Вячеслава, не внутри стен, а наружная, витая, которая крепится на стенах с помощью керамических изоляторов. Такая выпускается и сейчас, но как винтажный элемент интерьера. В данном случае, проводка, по оценке Вячеслава, сделана в начале 60-х годов.

“Я специально оставил ее у себя в квартире, хотя все остальное мы переделали, - сказал он. - Но в подъезде - это же другое дело”.

В дополнение к тому, что проводка очень старая, владельцы двух квартир в подъезде отказались от газовых плит и перешли на электрические, что еще больше увеличило нагрузку на электросистему дома.

Вячеслав Кожановский сказал, что обратился в редакцию в том числе и от имени своих соседей по подъезду.

“Там инвалид, три пенсионера и молодая семья, - описал Вячеслав подъезд, в котором купил квартиру. - А проводка - ужас! Не дай Бог, что-то случится. Я обращался в мэрию, оттуда меня послали в MEKE, а в MEKE сказали “у нас денег нет”. И всё, тупик”.

КТ, созданные автоматически

MEKE Sillamäe - это муниципальное предприятие, которое управляет жилым фондом Силламяэ. Этот город уникален тем, что до 2018 года две трети домов не сформировали квартирные товарищества. Хотя квартиры в этих домах давно приватизированы, их владельцы предпочли остаться “под крышей” MEKE Sillamäe. Его название расшифровывается как “Муниципальное жилищно-коммунальное предприятие Силламяэ”.

Но согласно закону с 2018 года квартирное товарищество должно было появиться в каждом многоквартирном доме.

По информации MEKE Sillamäe, если собственники дома не организовали квартирное товарищество до 1 января 2018 года и продолжили пользоваться услугами управляющей компании, то государство само создало в регистре квартирных товариществ запись о новом КТ с пометкой, что членом правления является управляющая компания.

Позже в таких товариществах прошли собрания, где жильцы выбрали членов правления. В большинстве многоквартирных домах Силламяэ (а именно в 70 домах) жители избрали членом правления муниципальную компанию MEKE Sillamäe - закон позволяет выбрать членом правления не физическое, а юридическое лицо.

То же произошло и в доме на улице Максима Горького, в котором поселился Вячеслав Кожановский.

Казалось бы, управление жилым фондом осталось прежним. Но поскольку товарищества в домах всё-таки были сформированы, у каждого дома теперь отдельный банковский счет. Жители каждого дома сами копят на ремонт проводки, других коммуникаций, а также мест общего пользования, например, подъездов.