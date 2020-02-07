Житель Силламяэ: старая проводка в нашем доме может привести к пожару

В редакцию Rus.Postimees обратился житель Силламяэ Вячеслав Кожановский, который купил квартиру в историческом центре города и столкнулся с тем, что электрическая проводка в доме находится в ужасном состоянии. Вячеслав опасается, что из-за этого может произойти пожар, но денег на замену проводки у КТ нет. Силламяэ отличается от других городов Эстонии тем, что в большинстве домов квартирные товарищества были созданы государством без участия самих владельцев квартир, а управляет этими КТ муниципальное предприятие MEKE Sillamäe.
Раритетные провода
“Мы купили однокомнатную квартиру, начали делать ремонт и ужаснулись”, - рассказал Вячеслав Кожановский.
Дом на улице Максима Горького, в котором он поселился - сталинских времен, как и весь исторический центр Силламяэ. В доме два этажа, два подъезда и всего 12 квартир. Проводка в доме, по словам Вячеслава, не внутри стен, а наружная, витая, которая крепится на стенах с помощью керамических изоляторов. Такая выпускается и сейчас, но как винтажный элемент интерьера. В данном случае, проводка, по оценке Вячеслава, сделана в начале 60-х годов.
“Я специально оставил ее у себя в квартире, хотя все остальное мы переделали, - сказал он. - Но в подъезде - это же другое дело”.
В дополнение к тому, что проводка очень старая, владельцы двух квартир в подъезде отказались от газовых плит и перешли на электрические, что еще больше увеличило нагрузку на электросистему дома.
Вячеслав Кожановский сказал, что обратился в редакцию в том числе и от имени своих соседей по подъезду.
“Там инвалид, три пенсионера и молодая семья, - описал Вячеслав подъезд, в котором купил квартиру. - А проводка - ужас! Не дай Бог, что-то случится. Я обращался в мэрию, оттуда меня послали в MEKE, а в MEKE сказали “у нас денег нет”. И всё, тупик”.
КТ, созданные автоматически
MEKE Sillamäe - это муниципальное предприятие, которое управляет жилым фондом Силламяэ. Этот город уникален тем, что до 2018 года две трети домов не сформировали квартирные товарищества. Хотя квартиры в этих домах давно приватизированы, их владельцы предпочли остаться “под крышей” MEKE Sillamäe. Его название расшифровывается как “Муниципальное жилищно-коммунальное предприятие Силламяэ”.
Но согласно закону с 2018 года квартирное товарищество должно было появиться в каждом многоквартирном доме.
По информации MEKE Sillamäe, если собственники дома не организовали квартирное товарищество до 1 января 2018 года и продолжили пользоваться услугами управляющей компании, то государство само создало в регистре квартирных товариществ запись о новом КТ с пометкой, что членом правления является управляющая компания.
Позже в таких товариществах прошли собрания, где жильцы выбрали членов правления. В большинстве многоквартирных домах Силламяэ (а именно в 70 домах) жители избрали членом правления муниципальную компанию MEKE Sillamäe - закон позволяет выбрать членом правления не физическое, а юридическое лицо.
То же произошло и в доме на улице Максима Горького, в котором поселился Вячеслав Кожановский.
Казалось бы, управление жилым фондом осталось прежним. Но поскольку товарищества в домах всё-таки были сформированы, у каждого дома теперь отдельный банковский счет. Жители каждого дома сами копят на ремонт проводки, других коммуникаций, а также мест общего пользования, например, подъездов.
Александр Быстряк, руководитель MEKE Sillamäe и, одновременно, председатель комиссии горсобрания по городскому хозяйству, сообщил Rus.Postimees:
“Замена проводки или другие необходимые работы или действия по обслуживанию и поддержанию жилого дома в пригодном для использования состоянии должна производится за счет квартирного товарищества из средств ремонтного фонда, порядок формирования которого члены квартирного товарищества определяют на общем собрании”.
Аудит тоже стоит денег
Кто должен выяснить, есть ли на самом деле опасность пожара? В Спасательном департаменте Rus.Postimees пояснили, что контроль за состоянием проводки пожарные инспекторы не осуществляют. Это ответственность Департамента защиты прав потребителей и технадзора.
В этом департаменте сообщили, что по закону в многоквартирных домах обязателен периодический аудит электроустановок.
“Во время аудита аудитор должен визуально оценить состояние электрической установки, изучить документацию, касающуюся установки, а также результаты испытаний и измерений, и, при необходимости, провести дополнительные контрольные измерения на установке, - рассказала Анне-Май Хелемяэ, эксперт по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей и технодзора. - На основании всего этого аудитор принимает решение, в порядке ли установка. Если установка в порядке, аудитор должен выдать владельцу аудиторский отчет, в котором говорится, что электрическая установка соответствует требованиям электробезопасности и безопасна для использования по назначению. Однако, если установка является дефектной, аудитор должен предоставить владельцу установки отчет о проверке вместе со списком обнаруженных недостатков, которые позволят владельцу отремонтировать установку”.
Проводить аудит могут только предприятия, которые имеют соответствующую аккредитацию. Таких в Эстонии 26.
Аудит такого небольшого дома, в каком поселился Вячеслав, может стоить в пределах 200-300 евро. Аудит оплачивается тем, кто его заказал, но заказчиком может выступить как квартирное товарищество, так и один из его членов.
Анне-Май Хелемяэ отметила, что если внутри квартирного товарищества нет согласия, нужно ли заказывать аудит, можно обратиться в Департамент защиты прав потребителей и технадзора. Его специалисты проверят соответствует ли электросистема требованиям. Но если окажется, что не соответствует, то специалисты выдадут предписание квартирному товариществу привести проводку в порядок. То есть, в любом случае, средства на ремонт должны будут собирать владельцы квартир.