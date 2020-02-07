Ныммеская жемчужина: загляните внутрь этого скромного дома - удивление гарантировано

Шестикомнатный двухэтажный дом общей площадью 218 квадратных метров построен в 1959 году. Площадь земельного участка - 985 м2.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома расположена просторная кухня-гостиная, туалет, кабинет и веранда, из которой можно выйти в сад. На втором этаже ванная и три спальни, в одной из которых большая гардеробная. В подвале котельная и подсобные помещения. Новый собственник будет иметь возможность обустроить и мансардный этаж, куда проведены вода, электричество и канализация.

Кухня. ФОТО: KV.EE

Большой ремонт дома продолжался с 1997-го по 2000 годы. Положена новая черепичная крыша, утеплен и обновлен фасад, установлены новые деревянные стеклопакеты. В 2013 году обновлена система отопления. Для отделочных работ использовались натуральные материалы. В интерьере преобладают светлые тона.

Прихожая. ФОТО: KV.EE

Дом отапливается собственной котельной, имеется также чугунная печь-камин. При желании новый собственник легко и просто установит тепловой насос системы воздух-вода.

Также на участке стоит надворная постройка, в которой находятся гараж и два года назад полностью реновированная баня. На втором этаже есть спальня, которой можно пользоваться и в холодное время года, если включить отопление.

Спальня. ФОТО: KV.EE

Уединенный участок окружен зелеными насаждениями. Во дворе есть садовая мебель, газовый гриль, колодец, сарай и беседка.

Спальня над баней. ФОТО: KV.EE