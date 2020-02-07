СМИ: Турция стягивает военную технику и спецназ на северо-запад Сирии

По сведениям агентства "Анадолу", Турция перебрасывает силы к наблюдательным пунктам в Идлибе. В частности, в сирийскую провинцию направлены бойцы спецназа.

По данным близких к оппозиции наблюдателей, турецкие подкрепления прибыли в район к западу от Саракиба. Контроль над городом ранее на этой неделе установили правительственные силы Сирии.

Саракиб имеет важное стратегическое значение, поскольку расположен на пересечении двух основных автомагистралей, одна из которых связывает Дамаск с севером, а вторая - запад страны с востоком. В настоящее время сирийские правительственные войска проводят наступление в Идлибе.

В минувшую среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что командование сирийских правительственных сил должно до конца февраля отвести бойцов от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе. Он пригрозил, что если этого не произойдет, то Анкара самостоятельно решит проблему.