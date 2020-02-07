Украина решила построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

"Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры, - сказал Загороднюк. - Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая - в Северодонецке".