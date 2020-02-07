Украина решила построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область), передает "Интерфакс".
Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью украинскому англоязычному изданию Kyiv Post. Выдержки из интервью были опубликованы в пятницу на сайте министерства.
"Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры, - сказал Загороднюк. - Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая - в Северодонецке".
Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженный сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине.
Избранный в апреле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил неизменность выбранного прежним руководством страны курса на вступление в НАТО.