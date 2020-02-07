Теперь официально: смартфонов BlackBerry больше не будет

Китайская компания TCL Communication выкупила у американской Research In Motion права на использование бренда BlackBerry в 2016 году и с тех пор выпустила несколько моделей, в том числе BlackBerry KEYone, Motion, KEY2 и KEY2 LE. Почти у всех смартфонов сохранялась отличительная черта бренда — наличие физической QWERTY-клавиатуры. Смартфоны BlackBerry продавались по всему миру, включая Россию.