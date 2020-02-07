Теперь официально: смартфонов BlackBerry больше не будет

Владеющая BlackBerry компания TCL объявила о прекращении продаж смартфонов под этим брендом. Новые модели не будут выпускаться, а уже существующие исчезнут из продажи ориентировочно в августе 2020 года, сообщает iguides.ru.
Твиттер-аккаунт Blackberry Mobile опубликовал скриншот пресс-релиза TCL, не сопроводив его никаким собственным комментарием.
Китайская компания TCL Communication выкупила у американской Research In Motion права на использование бренда BlackBerry в 2016 году и с тех пор выпустила несколько моделей, в том числе BlackBerry KEYone, Motion, KEY2 и KEY2 LE. Почти у всех смартфонов сохранялась отличительная черта бренда — наличие физической QWERTY-клавиатуры. Смартфоны BlackBerry продавались по всему миру, включая Россию.
TCL Communication планирует выпускать обновления для некоторых моделей смартфонов BlackBerry и оказывать техническую поддержку их обладателям вплоть до 31 августа 2022 года или в сроки, предусмотренные законодательством для каждой конкретной страны. По окончании этого периода поддержка устройств будет полностью прекращена.