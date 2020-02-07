Пт, 7.02.2020
Просто тогда решили, что нужно перенять систему западного образца, не продумав тщательно цели и не просчитав последствия. Индрек Нейвельт

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вилла в Австралии - образец ослепительной роскоши

Вилла, сияющая золотом и хрусталем, построена по заказу бизнесмена, на которого произвел неизгладимое впечатление стиль гуру моды Версаче, воплощенный в сети одноименных отелей класса люкс, передает Kodustiil.

Выставленная на продажу в Австралии вилла - отличный пример дорогого и чрезвычайно роскошного объекта. По словам маклера Рэя Фаделя, заказчик требовал выполнения всех своих причуд и условий. Бизнесмен был настолько очарован отелями сети Versace, что хотел получить не просто их точную копию, но и перещеголять их в роскоши, пишет realestate.com.au.

Огромный дом с позолоченными деталями и сверхдорогими дизайнерскими решениями оценивается в 3 645 000 евро.

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