ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вилла в Австралии - образец ослепительной роскоши

Выставленная на продажу в Австралии вилла - отличный пример дорогого и чрезвычайно роскошного объекта. По словам маклера Рэя Фаделя, заказчик требовал выполнения всех своих причуд и условий. Бизнесмен был настолько очарован отелями сети Versace, что хотел получить не просто их точную копию, но и перещеголять их в роскоши, пишет realestate.com.au.