ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вилла в Австралии - образец ослепительной роскоши

Вилла, сияющая золотом и хрусталем, построена по заказу бизнесмена, на которого произвел неизгладимое впечатление стиль гуру моды Версаче, воплощенный в сети одноименных отелей класса люкс, передает Kodustiil.
Выставленная на продажу в Австралии вилла - отличный пример дорогого и чрезвычайно роскошного объекта. По словам маклера Рэя Фаделя, заказчик требовал выполнения всех своих причуд и условий. Бизнесмен был настолько очарован отелями сети Versace, что хотел получить не просто их точную копию, но и перещеголять их в роскоши, пишет realestate.com.au.
Огромный дом с позолоченными деталями и сверхдорогими дизайнерскими решениями оценивается в 3 645 000 евро.