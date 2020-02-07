Мужчина затолкал женщину в багажник и возил ее по городу 40 минут

В ночь на 22 сентября в полицию обратилась 46-летняя дама, свободу которого ограничили вопреки ее воле. Она получила травмы, но помощь медиков ей не потребовалась, пишет Sakala .

В ходе начатого уголовного производства следственная группа выяснила, что между двумя проживающими вместе людьми произошла ссора, а конфликт возник на почве личных отношений. В ходе ссоры мужчина ездил на машине кругами, а женщина вопреки ее воле более получаса находилась в багажнике.

Суд приговорил признанного виновным к условному тюремному сроку, также он должен оплатить судебные расходы в 876 евро. Также суд запретил ему в общественных местах приближаться к потерпевшей ближе, чем на 50 метров. Место жительства потерпевшей он должен обходить на расстоянии ста метров. Если с бывшей сожительницей он случайно встретиться на улице, он должен не заговаривать с ней и отойти минимум на сто метров.