Как путешественники отмечали в Антарктике день святого Тоомаса

К острову мы подошли накануне. Прошлись по побережью залива и посмотрели через находящееся в горном массиве окно Нептуна на материковую часть Антарктики. По рации нас вызвало стоящее неподалеку от нас на якоре круизное судно Le Boreal, которое разыскивало руководителя экспедиции Тийта Пруули. Тот же в это время находился на мероприятиях, посвященных Тартускому мирному договору в Эстонии. Несмотря на это фанат истории полюсов Димитрий Киселев с Камчатки пришел к нам в гости. Он пишет книгу об Антарктике и ведет блог в Facebook, куда обещал добавить фотографии с нами. Он с большим интересом наблюдает за нами с самого начала нашей экспедиции.

Наша случайная встреча и полученный от нас инфоматериал сделали его несказанно счастливым. Как опытный гид он основательно рассказал нам о Десепшене. Если посчитать, сколько китов здесь было уничтожено, ужас будет охватывать еще десятилетия. Компания морских львов, активничавших у побережья, вернула нас в лучшее сегодня. В коммерческих целях на китов охотятся все меньше, в ограниченных количествах этим занимаются еще только в Японии, и такое право предоставлено еще некоторым коренным народностям Арктики. В Антарктике охота была запрещена еще в 1959 году.

И хотя преобладающая часть покрытого льдом материка с большой долей вероятности не должна опасаться массового туризма, на полуострове Антарктике с более мягким климатом и богатой живой природой остается все меньше моментов, когда не получится заметить еще какое-то судно. У судов IATO (International Antarctic Treaty Org) имеются большие Excel-таблицы, в которых перевозящие туристов суда точно распределены: кто, когда и куда двигается. Пытаются любой ценой исключить попадания в одном место в одно время. Прежде всего, ради сохранения природы, но и туристы не хотят чувствовать себя в Антарктике как в аэропорту Майорки. Симпатичным показалось отношение двигавшегося за нам на Десепшен крупного судна, когда оттуда извинились, что помешали нам. О маленькой яхте в местных суровых водах заботятся как-то особенно. Некоторые считают таких путешественников глупцами и предпочитают гигантские, оснащенные стабилизаторами и изысканными винами, а также столами с белыми скатертями круизные суда. С другой стороны, увидев таких как мы, на лицах многих появляется отпечаток тоски по мечте. В-третьих, мы, конечно, маленькие, но все относительно. Синий кит – самое крупное в мире млекопитающие, немногим длиннее нас, а что касается наших условий жизни, по сравнению с обычной соревновательной яхтой, то в этом смысле мы на грани человеческих возможностей не находимся.