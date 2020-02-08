До и после: современный ремонт - не всегда то, что нужно

Обычно при ремонте исторических зданий сохраняются их уникальные своеобразные детали как снаружи, так и внутри. Этот же дом подвергся тотальной переделке. Не кажется ли вам, что до ремонта он выглядел лучше? - спрашивает Kodustill.
Этот дом XIX века в Лондоне имеет историческую ценность. Его фасаду соответствует и интерьер, однако владельцы решили подвергнуть его обновлению, и теперь старый дом стал выглядеть по-новому, пишет Contemporist.
Появились лакированные поверхности и сверхсовременные удобства, в кухне бьет по глазам ярко-синий фартук, а высокие барные стулья совсем не сочетаются в остальной мебелью. Даже гостиная приобрела новый современный светло-серый цвет.
Веранда, выходящая в сад и бывшая когда-то самым романтическим местом в доме, превратилась в стеклянный кубик в толстой черной раме.
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