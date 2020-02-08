Сб, 8.02.2020
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До и после: современный ремонт - не всегда то, что нужно

ФОТО: www.contemporist.com

Обычно при ремонте исторических зданий сохраняются их уникальные своеобразные детали как снаружи, так и внутри. Этот же дом подвергся тотальной переделке. Не кажется ли вам, что до ремонта он выглядел лучше? - спрашивает Kodustill

Этот дом XIX века в Лондоне имеет историческую ценность. Его фасаду соответствует и интерьер, однако владельцы решили подвергнуть его обновлению, и теперь старый дом стал выглядеть по-новому, пишет Contemporist.

Появились лакированные поверхности и сверхсовременные удобства, в кухне бьет по глазам ярко-синий фартук, а высокие барные стулья совсем не сочетаются в остальной мебелью. Даже гостиная приобрела новый современный светло-серый цвет. 

ФОТО: www.contemporist.com

Веранда, выходящая в сад и бывшая когда-то самым романтическим местом в доме, превратилась в стеклянный кубик в толстой черной раме. 

ФОТО: www.contemporist.com

Больше фотографий находятся ЗДЕСЬ. Вам нравится такой ремонт? 

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