Сноуден намерен продлить вид на жительство в РФ

"По просьбе Эдварда я готовлю документы в миграционную службу МВД для продления вида на жительство", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу, 7 февраля, адвокат американца Анатолий Кучерена.

По его словам, вопрос о возможном получении Сноуденом гражданства России он с ним еще не обсуждал. Одновременно Кучерена указал, что у Сноудена все в порядке, он работает и с ним находится его жена.

Разоблачителю предоставлено убежище в России

В июне 2013 года бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден передал журналистам газет The Washington Post и The Guardian информацию о масштабной слежке, которой занимается АНБ. Затем разоблачитель вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где более месяца находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Позже российские власти предоставили ему временное убежище. В 2014 году Сноуден получил в России вид на жительство сроком на три года, который впоследствии был продлен до 2020 года.