ЗАГАДКА ⟩ Как вы думаете, чем было раньше это роскошное жилище?

Этот роскошный жилой дом находится в Австралии, в Мельбурне, и перестроен из деревянной церкви XIX века, сообщает Contemporist. Собственники здания - семейная пара архитекторов Доминик и Марие Баньято.

ФОТО: www.contemporist.com

Из простого деревянного дома получился роскошный темный интерьер. Например, золотые шторы и другие мелкие детали привнесли в интерьер роскошь.

ФОТО: www.contemporist.com

Планировка, естественно, была изменена, и теперь ничто не напоминает о клирикальном прошлом этого дома.

ФОТО: www.contemporist.com

За домом нашлось место обедов на свежем воздухе и бассейна. Безусловно, ни одна церковь не может похвастаться такими удобствами.

А в подвале имеются тренажерный зал и винный погреб. Что еще нужно для комфортной жизни?