ЗАГАДКА ⟩ Как вы думаете, чем было раньше это роскошное жилище?

Такого типа домов в Эстонии еще нет, а для зарубежных стран - это явление довольно частое: перестройка строений для жизни совсем не предназначавшихся набирает популярность, пишет Kodustiil. Вот и этот роскошный дом когда-то был...
Этот роскошный жилой дом находится в Австралии, в Мельбурне, и перестроен из деревянной церкви XIX века, сообщает Contemporist. Собственники здания - семейная пара архитекторов Доминик и Марие Баньято.
Из простого деревянного дома получился роскошный темный интерьер. Например, золотые шторы и другие мелкие детали привнесли в интерьер роскошь.
Планировка, естественно, была изменена, и теперь ничто не напоминает о клирикальном прошлом этого дома.
За домом нашлось место обедов на свежем воздухе и бассейна. Безусловно, ни одна церковь не может похвастаться такими удобствами.
А в подвале имеются тренажерный зал и винный погреб. Что еще нужно для комфортной жизни?
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