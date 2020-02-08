Сб, 8.02.2020
Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Владимир Зеленский

ЗАГАДКА ⟩ Как вы думаете, чем было раньше это роскошное жилище?

ФОТО: www.contemporist.com

Такого типа домов в Эстонии еще нет, а для зарубежных стран - это явление довольно частое: перестройка строений для жизни совсем не предназначавшихся набирает популярность, пишет Kodustiil. Вот и этот роскошный дом когда-то был...

Этот роскошный жилой дом находится в Австралии, в Мельбурне, и перестроен из деревянной церкви XIX века, сообщает Contemporist. Собственники здания - семейная пара архитекторов Доминик и Марие Баньято. 

ФОТО: www.contemporist.com

Из простого деревянного дома получился роскошный темный интерьер. Например, золотые шторы и другие мелкие детали привнесли в интерьер роскошь. 

ФОТО: www.contemporist.com

Планировка, естественно, была изменена, и теперь ничто не напоминает о клирикальном прошлом этого дома. 

ФОТО: www.contemporist.com

За домом нашлось место обедов на свежем воздухе и бассейна. Безусловно, ни одна церковь не может похвастаться такими  удобствами. 

А в подвале имеются тренажерный зал и винный погреб. Что еще нужно для комфортной жизни? 

Больше фото находится ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ