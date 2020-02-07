Прокурор ходатайствует о признании Мартина Халлика виновным в преступлениях на сексуальной почве

Ранее прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Татьяна Тамм говорила, что Халлик дважды использовал свою власть для принуждения потерпевшей к сексу или иному действию сексуального характера. Прокурор потребовала для Халлика реального лишения свободы.

Адвокат Халлика Оливер Няэс ранее утверждал, что произошедшее не является изнасилованием, а Халлик на протяжении всего процесса категорически отрицал вину.

Суд вынесет решение 2 марта.

Ранее на начавшемся 5 ноября процессе суд объявил, что судебное разбирательство будет закрытым с целью защиты личной жизни пострадавшей, и поэтому содержание обвинительного заключения не разглашается.

Прокуратура обвиняет Халлика в двух преступных эпизодах по статье, касающейся принуждения к половому акту или иным действиям сексуального характера, используя зависимое положение пострадавшей стороны.

По словам окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Татьяны Тамм, прокуратура не раскрывает подробное содержание обвинения и другие детали уголовного следствия. По ее словам, Мартину Халлику предъявили обвинение по той же статье и в связи с теми же эпизодами, в соответствии с которыми 29 ноября 2018 года ему предъявили подозрения.

Адвокат Халлика Оливер Няэс ранее заявил BNS, что речь не идет об обвинении в изнасиловании. «Напомню, что бывшая коллега Мартина Халлика заявила работодателю, выступив с обвинением, что у нее вообще отсутствовали контакты с Халликом в частной жизни. Когда факт неоднократного вступления в интимную связь оказался неопровержимым, жалобщица объяснила это «внутренней зависимостью». В результате подозрение по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся принуждения к половому акту или иным действиям сексуального характера, скомбинировано с утверждениями жалобщицы о внутренней зависимости, принуждавшей вступать в интимную связь», - сказал до заседания 5 ноября Няэс.

Представляющая пострадавшую сторону присяжный адвокат Мария Мяги-Рохтметс сказала BNS, что речь идет о деле, содержащем данные крайне деликатного характера, и что судебное производство для того и нужно, чтобы оценить все доказательства совокупно и установить истину, поэтому нет никакой возможности достичь договоренности по этому вопросу.

Прошлой осенью комиссия по трудовым спорам удовлетворила вынужденного покинуть должность директора библиотеки Тартуского университета Халлика и постановила, что университет должен выплатить в пользу Халлика компенсацию в размере более 100 000 евро.

Университет оспорил это решение через суд.