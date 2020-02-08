Взгляните: известная певица вновь продает свой особняк

Ловато уже пыталась продать свой дом в 2018 году. Тогда его цена была 8,6 миллионов. Но покупателя не нашлось, и певица решила сдать трехэтажный дом за 35 800 евро в месяц. Сама Ловато купила этот дом, расположенный на склоне холма в 2016 году за 7,5 миллионов, пишет architecturaldigest.com.

На первом этаже расположена огромная двусветная гостиная. Кухня оснащена супер-модной бытовой техникой, а столешницы выполнены из мрамора. На террасе находятся бассейн и зона для барбекю. На втором этаже расположены спальни. Самая большая спальня имеет свою ванную, две гардеробных и комнату отдыха. На третьем этаже - помещения для проведения свободного времени и увеселительных мероприятий: бары и бильярдная. Также на третьем этаже есть балкон, с которого открывается вид на центр Лос-Анджелеса.