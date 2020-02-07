Компания Google обновила «Карты» в честь 15-летия сервиса

Сегодня «Картам» Google исполнилось 15 лет. В честь этого компания обновила приложение для Android и iOS, добавив в него новые опции.
Представители Google заявили, что пользователи получат все, что им нужно в обновленном приложении Google Maps, пишет Ferra. Во вкладке Explore они смогут найти информацию о более чем 200 млн местах во всем мире.
В разделе Commute пользователи смогут посмотреть наилучший маршрут для перемещения из точки А в точку Б и увидеть актуальное состояние дорожного трафика. Также в приложении есть вкладка с рекомендациями For you. Это актуально для русскоязычных пользователей.