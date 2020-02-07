Пт, 7.02.2020
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Компания Google обновила «Карты» в честь 15-летия сервиса

February 6, 2020, Asuncion, Paraguay: Illustration photo - Google Maps new icon is seen on smartphone screen. Google Maps gets a new icon and transit features for its 15th birthday. (Credit Image: © Andre M. Chang/ZUMA Wire)

ФОТО: Andre M. Chang/Zumapress.com

Сегодня «Картам» Google исполнилось 15 лет. В честь этого компания обновила приложение для Android и iOS, добавив в него новые опции.

Представители Google заявили, что пользователи получат все, что им нужно в обновленном приложении Google Maps, пишет Ferra. Во вкладке Explore они смогут найти информацию о более чем 200 млн местах во всем мире.

В разделе Commute пользователи смогут посмотреть наилучший маршрут для перемещения из точки А в точку Б и увидеть актуальное состояние дорожного трафика. Также в приложении есть вкладка с рекомендациями For you. Это актуально для русскоязычных пользователей.

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