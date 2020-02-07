Volkswagen откажется от модели Passat: на смену придет электрокар

Американский Volkswagen Passat вышел на рынок в 2011 году, причем от европейского он отличался и размерами, и более простой технической начинкой. Позднее ту же самую машину начали продавать в Китае, где в 2018-м она сменила поколение и теперь базируется на архитектуре MQB. В США тем временем решили ограничиться всего лишь глубокой модернизацией — отчасти из-за того, что объем продаж не оправдал ожиданий и выпуск по-настоящему новой модели был бы экономически нецелесообразен, сообщает Motor.

В интервью изданию Roadshow Йохан де Найссен сказал, что у Passat ограниченный жизненный цикл, и по его окончании модель вряд ли получит продолжение. Скорее всего, ей на смену придет электрический седан, построенный на основе концепта ID. Vizzion, показанного в 2018 году. Он будет больше и мощнее нынешней машины, которая предлагается только с «турбочетверкой» 2.0 TSI мощностью 176 лошадиных сил, сопряжённой с шестидиапазонным автоматом.