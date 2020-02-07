Айрат Хайруллин. ФОТО: Скриншот с сайта Айрата Хайруллина

Депутат Госдумы от «Единой России» Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе, сообщают российские информагентства со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Частный вертолет, на борту которого он был депутат, разбился под Казанью в четверг. МЧС подтверждает, что погиб один человек, но не приводит его имя. Помимо Хайрулина на борту были еще два человека, в том числе пилот. По имеющимся данным, они остались живы.

Ранее в четверг представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова сообщила «Интерфаксу», что вертолет Bell 406, принадлежащий компании «Восток Транс», упал в районе города Лаишево в Татарстане. По ее словам, на борту находились три человека.

В пресс-службе МЧС агентству сообщили, что вертолет летел из населенного пункта Левашево в населенный пункт Матюшино Лаишевского муниципального района.