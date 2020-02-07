Мартин Хельме: когда Керсти Кальюлайд отчитается перед народом за свои поступки?

«К сожалению, решение Керсти Кальюлайд заблокировать пенсионную реформу не стало сюрпризом. И хотя она утверждает, что вето исходит из Конституции, вся аргументация в целом является политической.

Фиговый листок Конституции нужен для того, чтобы затянуть это дело и впутать в политику Государственный суд. Потому что, по сути, Государственный суд должен решить политический спор, взяв на себя роль верхней палаты. Президент избирается парламентом, судьи тоже. Рийгикогу избирается народом, политический выбор парламента не может контролироваться избранными им же институтами. Рийгикогу получает мандат от народа и отчитывается перед народом. Он свободен в выборе своей (социальной) политики. Свобода президента и Госсуда заниматься политикой, согласно нашему законодательству, близка к нулю.

Кальюлайд оказывает суду медвежью услугу, втягивая его в политику. Это неизбежно приведет к дебатам о роли суда и к тому, что нам, как, например, и Польше, нужна своя судебная реформа.

Утверждение, что Конституция не позволяет Рийгикогу менять целевое назначение некоторых налогов, является ложью. Утверждение, что нынешняя пенсионная реформа в далеком будущем приведет либо к высоким налоговым ставкам, либо к маленьким пенсиям противоречит прежним сведениям. И при этом игнорируется простая истина, что у парламента есть право принимать законы, которые существенно меняют общественное устройство - и этом нет ничего неконституционного, просто каждый парламент делает это под свою политическую ответственность.