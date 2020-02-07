В Таллинне построят новый детский сад с бассейном

«По адресу Ярвеотса теэ, 33, строится принципиально новый детский сад - здание, простоявшее около семи лет пустым, будет реконструировано и получит вторую жизнь, - сказал Вадим Белобровцев. – Проект стоимостью около 5,2 миллиона евро осуществляется благодаря поддержке фондов Европейского союза. В детском саду, который смогут посещать 264 малыша, будет создана учебная среда, необходимая современным детям. Помимо внутреннего наполнения здания – бассейна, помещений для групп и прочего, изменения затронут и двор – в нем будут установлены новые игровые площадки и террасы. Радует, что работы по сносу проходят быстро, ведь детский сад должен быть открыт уже в ноябре этого года».

В Хааберсти будет построен новый детский сад. ФОТО: Управа Хааберсти

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги добавил, что новый детский сад в развивающемся районе, в который переезжает много молодых семей, чрезвычайно необходим. В здании нового детского сада, отметил Ханимяги, появится помимо прочего также учебная кухня, что добавит возможностей обучения для детей.

Здание по адресу Ярвеотса теэ, 33, построили в конце 1970-х годов, в последнее время оно находилось в распоряжении Таллиннской Кадакаской основной школы. Простояв около семи лет пустым, дом, наконец, получит второй шанс. Здание, расположенное по этому адресу, будет реконструировано, на его месте появится современный детский сад для 264 детей.

Новое здание будет энергосберегающим, будут применены современные конструкции, устройства и материалы. Помимо помещений для групп в здании смогут расположиться классы для занятий искусством, кулинарией, библиотека, залы, бассейн, раздевалки и душевые, кабинеты, кухонные и технические помещения. Учтены и особые потребности: в здании будет установлен лифт, приспособленный для инвалидных колясок, а также специальный туалет. Крытая нетто-площадь увеличится в сравнении с прежней на 933 м2 – появятся дополнительный зал и открытая учебная зона, будут закрыты террасы. В порядок приведут двор, установят игровые площадки.