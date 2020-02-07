Сеэдер: наша пенсионная система нуждается в реформе

Сеэдер отметил, что аргументы главы государства на сегодняшней пресс-конференции были ранее ему знакомы. «Объяснения президента отражают уже ранее озвученные позиции. Пенсионную реформу анализировали различные юридические фирмы и эксперты. Мнения были разными, и вопрос, прежде всего, заключается в том, насколько значительным является вмешательство в Конституцию», - объяснил он.

По словам Сеэдера, «Отечество» по-прежнему придерживается позиции, что жители Эстонии вправе сами решать, как им распоряжаться своими деньгами. «Прежняя практика показывает, что наша пенсионная система нуждается в реформе, и поэтому мы даем каждому жителю Эстонии свободу решать: инвестировать, забирать деньги или присоединиться к второй пенсионной ступени», - заявил он.