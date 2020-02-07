Сеэдер: наша пенсионная система нуждается в реформе

По словам председателя «Отечества» Хелира-Вальдора Сеэдера, члены его партии, а также парламента готовы ознакомиться с предложениями президента Керсти Кальюлайд, но ясно то, что суть пенсионной реформы - сделать добровольной вторую пенсионную ступень - останется неизменной.
Сеэдер отметил, что аргументы главы государства на сегодняшней пресс-конференции были ранее ему знакомы. «Объяснения президента отражают уже ранее озвученные позиции. Пенсионную реформу анализировали различные юридические фирмы и эксперты. Мнения были разными, и вопрос, прежде всего, заключается в том, насколько значительным является вмешательство в Конституцию», - объяснил он.
По словам Сеэдера, «Отечество» по-прежнему придерживается позиции, что жители Эстонии вправе сами решать, как им распоряжаться своими деньгами. «Прежняя практика показывает, что наша пенсионная система нуждается в реформе, и поэтому мы даем каждому жителю Эстонии свободу решать: инвестировать, забирать деньги или присоединиться к второй пенсионной ступени», - заявил он.
Сегодняшнее решение Керсти Кальюлайд не провозглашать Закон о реформе второй пенсионной ступени лидера «Отечества» не удивило: «Такое развитие событий можно было предположить. Президент является одним из авторов и убежденных сторонников нынешней пенсионной системы».