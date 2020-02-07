Юри Ратас: вето президента - естественная составляющая правового государства

«Для разрешения таких правовых споров именно закон предусматривает соответствующие процедуры, - написал Ратас в социальной сети Facebook. - Теперь Рийгикогу может рассмотреть доводы президента. При необходимости окончательное решение о конституционности всех законов примет Госуд».

По словам Ратаса, позиция правительства такова, что эта реформа должна сделать пенсионную систему более гибкой, а также мотивировать фонды предлагать более качественную прибыльность.

«В результате реформы у людей будет больше свободы в использовании накопленных денег и обеспечении своего пенсионного страхования. У каждого желающего есть возможность продолжать накопления во второй пенсионной ступени, как это собираюсь сделать и я. Достойная старость нашего народа остается одним из важнейших приоритетов этой правительственной коалиции», - написал Ратас.

В пятницу президент Керсти Кальюлайд не стала провозглашать Закон о реформе второй пенсионной ступени, посчитав его противоречащим Конституции.