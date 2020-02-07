Кая Каллас: Керсти Кальюлайд приняла единственно верное решение

«Единственно верное решение со стороны президента, учитывая конституционные проблемы, на которые мы также указывали в Рийгикогу», - написала Кая Каллас в социальных сетях после того, как Керсти Кальюлайд не провозгласила Закон о реформе второй пенсионной ступени, посчитав его противоречащим Конституции.

По оценке Кальюлайд, Закон о пенсионной реформе непропорционально задевает основные права людей, а также в ряде положений противоречит приведенным в Конституции принципам правового государства и социального государства, так и оправданных ожиданий.

Если коалиция готова изменить законопроект таким образом, чтобы вывести можно было только два, а не 2+4 процента, а также если закон вступит в силу после принятия, а не задним числом, то, по словам председателя Партии реформ, эту тему можно было бы вновь обсудить в Рийгикогу.