Пт, 7.02.2020
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  • Кая Каллас: Керсти Кальюлайд приняла единственно верное решение
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Кая Каллас: Керсти Кальюлайд приняла единственно верное решение

Кая Каллас.

ФОТО: Tiina Oja

Председатель Партии реформ Кая Каллас считает, что если коалиция не готова к предложениям оппозиции, то нет смысла возобновлять обсуждения пенсионной реформы.

«Единственно верное решение со стороны президента, учитывая конституционные проблемы, на которые мы также указывали в Рийгикогу», - написала Кая Каллас в социальных сетях после того, как Керсти Кальюлайд не провозгласила Закон о реформе второй пенсионной ступени, посчитав его противоречащим Конституции.

По оценке Кальюлайд, Закон о пенсионной реформе непропорционально задевает основные права людей, а также в ряде положений противоречит приведенным в Конституции принципам правового государства и социального государства, так и оправданных ожиданий.

Если коалиция готова изменить законопроект таким образом, чтобы вывести можно было только два, а не 2+4 процента, а также если закон вступит в силу после принятия, а не задним числом, то, по словам председателя Партии реформ, эту тему можно было бы вновь обсудить в Рийгикогу.

«Если у них нет готовности к таким изменениям, то, по моей оценке, нет смысла возобновлять дебаты, оценку должен вынести Государственный суд», - сказала Кая Каллас.

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