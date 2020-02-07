Светлана Алексиевич: «И в этот момент я гладила белье»

- В детстве наше с вами поколение играло в войну, а вы пишете, что с детства ее ненавидели. Как же так?

- Я выросла в деревне, а там все иначе. Кругом одни старики и женщины. Мальчик подрастет до тринадцати лет, уже считается мужчиной. Вот старики и женщины сидят и рассказывают о партизанах.

- Да, я помню, как в вашей книге партизанка, чтобы спасти отряд, вынуждена была утопить своего ребенка, который мог своим криком выдать расположение отряда.

- Это приземленная, а не та красивая война, о которой рассказывают летчицы. Я сама видела красивую войну, когда была в Афганистане… Техника, трассы снарядов… Черная сторона искусства, когда надо и об этой красоте сказать, но так, чтобы никому эта красота не полюбилась.

Голоса проигравших

- Вернемся к вашей книге «Время секонд хэнд». Вы первая осмыслили опыт людей, которые не сумели воспользоваться свободой.

- Это была трудная книга. Не на что было опереться. Никто не писал о развале такой империи. Весь слаженный цельный мир как бы распался на атомы, трудно собрать воедино.

- Герои этой книги условно разделены на два лагеря: одни хотят в прошлое, другие в неизведанное будущее, но практически нет таких, которые были бы довольны настоящим.

- Когда вы хотите описать время, то берите ситуации, где человек обострен, обнажен, а не блаженствует, открыв сеть аптек. Как у Толстого сказано о счастливых и несчастливых семьях. Несчастливые семьи не похожи друг на друга, берите несчастных. Вот жили люди в идеях времени, и вот люди расстаются с этими идеями и с этим временем. Сначала я даже хотела написать рассказы самоубийц на развалах империи, часть этих рассказов вошла в книгу...

Помните наши кухни, разговоры? А потом стали говорить уже не о столько о книгах, а о кофемолках. И стеснялись, хотя это нормально – купить кофемолку, устраивать быт. Я, скажем, прихожу к своей подруге, она купила стиральную машину и виновато мне показывает… Чувствует себя виноватой, поскольку еще недавно было важно стоять за томиком Ахматовой, а теперь вот стиральная машина… Но важно и книги читать, и жить нормально...

- Ваша писательская судьба состоит не только из череды чествований, но был и суд – реальный суд за книгу «Цинковые мальчики», вас обвиняли в том, что вы оклеветали солдат, совершавших подвиги на Афганской войне.