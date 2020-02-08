Трамп снял с должности посла США в Евросоюзе

Сондленд являлся одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа. Так, в ноябре 2019 года в ходе выступления в Конгрессе США дипломат заявил, что глава Белого дома поставил военную помощь Киеву в зависимость от проведения в Украине расследования в отношении своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах Джозефа Байдена, передает Deutsche Welle.

Уволен сотрудник СНБ Виндман - свидетель беседы Трампа с Зеленским

Несколькими часами ранее свою должность покинул сотрудник Совета по национальной безопасности США и эксперт по Украине Александр Виндман, сообщил его адвокат. Виндман, присутствовавший при июльском телефонном разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, также давал показания в Конгрессе.

Сенат США не поддержал импичмент Дональда Трампа

Беседа двух президентов привела к громкому политическому скандалу в Соединенных Штатах и стала причиной запуска процедуры импичмента главы государства. Члены Сената США 5 февраля проголосовали против объявления импичмента. Для него были необходимы две трети голосов в 100-местном Сенате, большинство мест в котором занимают соратники главы Белого дома по Республиканской партии.