Галерея ⟩ Совершивший обгон внедорожник перевернулся через крышу

Вчера в 23:30 на 109-м километре шоссе Таллинн-Тарту недалеко от Имавере произошла авария. Водитель ехавшего со стороны столицы внедорожника Audi обогнал машину для обслуживания дорог, потерял контроль над автомобилем, вылетел с дороги и перевернулся через крышу, пишет Järva Teataja.