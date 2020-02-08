Галерея ⟩ Совершивший обгон внедорожник перевернулся через крышу

Вчера в 23:30 на 109-м километре шоссе Таллинн-Тарту недалеко от Имавере произошла авария. Водитель ехавшего со стороны столицы внедорожника Audi обогнал машину для обслуживания дорог, потерял контроль над автомобилем, вылетел с дороги и перевернулся через крышу, пишет Järva Teataja.
Находившиеся в машине три человека отделались испугом, однако материальный ущерб велик. К счастью, столкновения с другой машиной не произошло.
Водитель был трезв, у него есть водительские права соответствующей категории.