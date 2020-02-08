Чтобы выжить, школы волости Люганузе начали охоту за подписями

По примеру Люганузеской школы, инициировавшей сбор подписей в свою поддержку в страхе перед реформой школьной сети, этим же хочет заняться Майдлаская школа, готовая для уменьшения расходов отказаться от школы по интересам, пишет "Северное побережье".
Возможные урезания школьной сети, которые Люганузеское волостное собрание рассмотрит в марте, заставили действовать как Люганузескую школу, так и Майдласкую, и если первая уже начала сбор подписей в свою поддержку, то вторая пока берет разгон.
Классическая versus экспериментальная
Во вторник Люганузеская школа выставила в интернете петицию, собравшую в первый день 24 подписи.
В обращении, подпись под которым можно поставить не только в интернете, но и в местных учреждениях, пишут, что среди народа ходят слухи, будто касающиеся школ решения уже приняты. "Уменьшение количества волостных школ вызывает много вопросов и создаст требующие решения проблемы, которые никто до сих пор вообще не обсуждал с общиной. Жители волости нуждаются относительно каждой школы в анализе и обосновании, почему ту или иную школу надо закрыть или оставить. Мы хотим знать планы и анализ дальнейшего использования опустевших школьных зданий, а также организации школьного транспорта для детей. Насколько длиннее для каждого школьника станет дорога до школы, если всем придется ездить в Кивиыли? Мы хотим знать, куда собираются направить освободившиеся в результате сворачивания школьной сети деньги. Наверняка появятся и другие вопросы, на которые пока не сумели обратить внимание", - говорится в обращении.
По словам инициатора петиции и члена попечительского совета Люганузеской школы Каи Тойкка, больше всего их тревожит, что решения принимаются без привлечения общины к этому процессу. Во всех школах региона, правда, проходили встречи в рамках магистерской работы, касавшейся образовательной сети Люганузеской волости, но там имели место интервью с фокусными группами, а не обсуждения, когда на вопросы отвечали бы также проводящие реформу.
Вышеупомянутая магистерская работа показала, однако, что именно в Люганузеской школе число учеников с годами уменьшалось наиболее быстрыми темпами и в школе, где в годы ее расцвета было почти 400 учеников, сейчас учится менее 70 ребят. По оценке Тойкка, за этим уменьшением стоит та самая распространяющаяся уже с 2007 года информация, что школу вот-вот закроют. "Часть родителей, зная это, отводили своих детей в другие школы. Мы можем с полной ответственностью сказать, что по сути родители уже более десяти лет не могли свободно выбирать школу - свое влияние оказывал на них страх, что в Люганузе школу закроют и учеников переведут в Кивиыли", - говорится в составленном Тойкка обращении.
Кивиылискую 1-ю среднюю школу - крупнейшую в регионе - Тойкка называет экспериментальной, в которой опробуют новаторские методы обучения и руководства школой; при этом она находит, что на выбор должна иметься и обычная школа с испытанным качеством.
Пусть откажутся от гимназической части
По словам директора Майдлаской школы Меэлике Аброй, их попечительский совет тоже готовит обращение, для которого будут искать поддержки у общины. Преимуществом Майдла Аброй считает особенную учебную среду, а поскольку в школе путем объединения основной школы и детсада уже сведены к минимуму управленческие расходы, то больших возможностей экономии больше нет. Правда, содержать приходится весь комплекс, в который кроме расположенной в здании мызы школы входят детсад и спортзал.
Поддержка общины у Майдлаской школы с 40 учениками, по словам Аброй, имеется - и немалая: на проходивших в рамках магистерской работы собраниях именно в их школе было больше всего людей.
Matti Kämärä
МЕЭЛИКЕ АБРОЙ:
Если каждый от чего-то отказывается, то это должна сделать и кивиылиская школа, которой следовало бы для экономии расходов отказаться от гимназии.
Хотя главная борьба за выживание происходит между двумя маленькими школами, Аброй считает, что решением стала бы более активная разъяснительная работа среди родителей, чтобы они поняли: наряду с Кивиыли существуют и другие варианты. Это помогло бы увеличить число учеников в маленьких школах, то есть Майдлаской и Люганузеской школам не пришлось бы бороться за выживание - сохранить удалось бы обе.
Майдлаская школа готова отказаться от действующей при ней школы по интересам. "Если каждый от чего-то отказывается, то это должна сделать и кивиылиская школа, которой следовало бы для экономии расходов отказаться от гимназии", - сказала Аброй. Остаться могли бы как Люганузеская, так и Майдлаская школа, которые могли бы сотрудничать больше, чем прежде.
Isamaa против
Правление люганузеского регионального отделения Isamaa отправило занимающемуся реформой образования волостному управлению обращение, где сообщается, что они поддерживают закрытие Сондаской школы - там сейчас всего четыре класса начальной школы, а со следующего учебного года останется только три.
Однако они не готовы поддержать закрытие Люганузеской и Майдлаской школ. "Мы находим, что столь важные касающиеся общины решения надо принимать после широкого и открытого обсуждения, а также взвешивания и учета всех возможных последствий", - говорится в обращении, подписанном бывшим членом волостного управления Инно Науром.
Наур находит, что сейчас неясно, каким окажется более широкое влияние закрытия школ. "По нашему мнению, безответственно закрывать школы только из экономических соображений. Мы призываем всех членов Люганузеского волостного собрания и волостного управления хорошенько подумать, чтобы школьная реформа в нашей волости была проведена взвешенно и дальновидно", - говорится в обращении.
Если такую точку зрения разделит также фракция Isamaa в волостном собрании, то волостному управлению придется искать поддержки у оппозиции, чтобы принять решение. Сейчас оппозиция не включена в комиссию, готовящую реформу школьной сети. "Поэтому мы не знаем, какие варианты и почему обсуждаются, а также не можем сказать, поддержим это или нет", - сказал депутат Люганузеского волостного собрания Ристо Линдеберг, по словам которого речь идет о важном вопросе, решение которого должны предварять обсуждения и дискуссия с общиной.