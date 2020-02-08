Чтобы выжить, школы волости Люганузе начали охоту за подписями

Возможные урезания школьной сети, которые Люганузеское волостное собрание рассмотрит в марте, заставили действовать как Люганузескую школу, так и Майдласкую, и если первая уже начала сбор подписей в свою поддержку, то вторая пока берет разгон.

Классическая versus экспериментальная

Во вторник Люганузеская школа выставила в интернете петицию, собравшую в первый день 24 подписи.

В обращении, подпись под которым можно поставить не только в интернете, но и в местных учреждениях, пишут, что среди народа ходят слухи, будто касающиеся школ решения уже приняты. "Уменьшение количества волостных школ вызывает много вопросов и создаст требующие решения проблемы, которые никто до сих пор вообще не обсуждал с общиной. Жители волости нуждаются относительно каждой школы в анализе и обосновании, почему ту или иную школу надо закрыть или оставить. Мы хотим знать планы и анализ дальнейшего использования опустевших школьных зданий, а также организации школьного транспорта для детей. Насколько длиннее для каждого школьника станет дорога до школы, если всем придется ездить в Кивиыли? Мы хотим знать, куда собираются направить освободившиеся в результате сворачивания школьной сети деньги. Наверняка появятся и другие вопросы, на которые пока не сумели обратить внимание", - говорится в обращении.

По словам инициатора петиции и члена попечительского совета Люганузеской школы Каи Тойкка, больше всего их тревожит, что решения принимаются без привлечения общины к этому процессу. Во всех школах региона, правда, проходили встречи в рамках магистерской работы, касавшейся образовательной сети Люганузеской волости, но там имели место интервью с фокусными группами, а не обсуждения, когда на вопросы отвечали бы также проводящие реформу.

Вышеупомянутая магистерская работа показала, однако, что именно в Люганузеской школе число учеников с годами уменьшалось наиболее быстрыми темпами и в школе, где в годы ее расцвета было почти 400 учеников, сейчас учится менее 70 ребят. По оценке Тойкка, за этим уменьшением стоит та самая распространяющаяся уже с 2007 года информация, что школу вот-вот закроют. "Часть родителей, зная это, отводили своих детей в другие школы. Мы можем с полной ответственностью сказать, что по сути родители уже более десяти лет не могли свободно выбирать школу - свое влияние оказывал на них страх, что в Люганузе школу закроют и учеников переведут в Кивиыли", - говорится в составленном Тойкка обращении.

Кивиылискую 1-ю среднюю школу - крупнейшую в регионе - Тойкка называет экспериментальной, в которой опробуют новаторские методы обучения и руководства школой; при этом она находит, что на выбор должна иметься и обычная школа с испытанным качеством.

Пусть откажутся от гимназической части