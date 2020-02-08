Ли Вэнлиань. ФОТО: AFP/SCANPIX

Смерть офтальмолога Ли Вэнлианя, еще в декабре рассказавшего о возникновении нового вируса, вызвала гнев в китайских соцсетях. В Weibo, китайском аналоге "Твиттера", требуют от властей посмертно принести доктору извинения, а людям - дать свободу слова.

Ли Вэнлиань умер в минувший четверг, заразившись коронавирусом от одного из пациентов, которым помогал в Ухане.

В декабре прошлого года Ли Вэнлиань через мессенджер предупредил своих коллег о том, что обнаружил новый вирус, похожий на коронавирус SARS, но тогда не известный медикам.

Однако через несколько дней его вызвали в полицию, где приказали прекратить "делать ложные заявления" и не сеять панику.

Когда вспышка коронавируса уже была в разгаре, Ли разместил в Weibo фотографию из больничной койки и признался, что заразился сам. В минувший четверг китайские государственные СМИ сообщили о его смерти от вируса. При этом первоначальные сведения о том, что он скончался, были официально опровергнуты, когда в соцсетях начали активно обсуждать случившееся. Позже смерть врача все же подтвердили.

"Мне не кажется, что он распространял ложь. Разве сегодня это не стало реальностью? - сказал в беседе с Би-би-си отец Ли. - У меня был замечательный сын".

Если верить постам на китайском сервисе Pear Video, в июле вдова доктора Ли должна будет родить ребенка.

Первые симптомы коронавируса это, как правило, поражение дыхательных путей с температурой и сухим кашлем.

Большинство скончавшихся от коронавируса были старше 60 лет, либо страдали от других заболеваний, утверждают власти Китая. Были ли такие заболевания у доктора Ли, неизвестно.

Китайское ведомство по борьбе с коррупцией заявило, что в связи с "вопросами, имеющими отношение к доктору Ли" начато расследование. В адрес властей Китая уже выдвигались обвинения, что они пытались занизить масштабы вспышки, а поначалу вообще замолчать ее.

Правительство признало недостатки в том, как оно отреагировало на вспышку. Количество погибших от вируса в Китае, по последним данным, достигло 636, заразившихся - 31198.

Реакция людей

По словам аналитиков, настолько масштабные всплески скорби, злобы, и недоверия правительству в китайских соцсетях происходят очень редко.

После новостей о смерти медика двумя топовыми хэштегами в Weibo были "Правительство Уханя должно извиниться перед доктором Ли Вэнлианем" и "Мы хотим свободы слова".

Вероятно, соцсети подверглись цензуре. Когда Би-би-си проверила топ хэштегов в пятницу, оказалось, что сотни тысяч комментариев были удалены. Постов с этими хэштегами теперь осталось немного.

"Это была не смерть разоблачителя. Это была смерть героя", - говорится в одном из таких комментариев.

Многие пользователи выкладывают посты под хэштегом, который можно перевести как "Сможете ли вы, понимаете ли?". Это отсылка к формулировке в предупреждении, которое медика заставили подписать в полиции, обвинив в распространении паники.

Scream! #DrLiWenliang, could you hear? All over #Wuhan, at this moment, people in lockdown let the world hear them, show their respect & appreciation for your courage to tell truth to power, for you who cherished their lives... https://t.co/AzEIrFRgiT — CHRD人权捍卫者 (@CHRDnet) February 7, 2020

На видео, предположительно снятом в Ухане, звук человеческих криков раздается на фоне многоэтажек. В провинции введен лимит на выход из дома.

В "Твиттере" циркулирует фотография, предположительно, из мессенджера WeChat: на заснеженном берегу реки иероглифами выведена надпись "прощай, Ли Вэнлиань".

По словам корреспондента Би-би-си в Китае Стивена Макдоннела, усилия Пекина по сдерживанию вспышки вируса обнажили худшие стороны нынешней китайской системы госуправления.

Теперь люди хотят убедиться, что власти знают, как поступать в подобных чрезвычайных ситуациях, добавляет он.

Начало конца?

Анализ корреспондента по вопросам науки и здравоохранения Джеймса Галлахера

Количество новых заражений коронавирусом за последние два дня упало.

В официальных цифрах китайского правительства, опубликованных в среду, говорится о 3900 новых случаях. В последнем отчете - чуть более чем о 3100.

Однако придавать слишком большое значение информации только за два дня опасно.

Невозможно определить, действительно ли количество заразившихся уменьшается, или это значит, что медики недостаточно эффективно проводят обследования. И не увидим ли мы нового роста в течение следующих нескольких дней?

В действительности, чтобы понять, приближается ли эпидемия к пику, понадобится еще примерно неделя.

К тому же есть огромное несоответствие между цифрами и мнением большинства эпидемиологов, которые считают, что официально зарегистрированные случаи - лишь вершина айсберга.

Из многих математических моделей следует, что настоящее количество зараженных может превышать официальные цифры в десять раз.

Как распространяется коронавирус

61 человек на борту круизного лайнера "Даймонд принцесс" оказались заражены вирусом. На борту - 3700 человек. Проверка на вирус всех находящихся на борту началась после того, как заболел 80-летний житель Гонконга, побывавший на лайнере в январе.

Власти Уганды поместили более ста человек в карантин в качестве превентивной меры.

В Британии зарегистрирован третий случай коронавируса. Предположительно, зараженный подхватил его в Сингапуре.

Сингапурская система информации об эпидемиях переведена с "желтого" на "оранжевый" уровень тревоги. Это значит, что заболевание серьезное и быстро распространяется, но его пока сдерживают.

Президент Экваториальной Гвинеи в пятницу распорядился пожертвовать Китаю (второй по размеру экономике мира) два миллиона долларов на борьбу с коронавирусом.

В Китае испытывают дефицит защитных масок и халатов. Глава ВОЗ заявил, что проблемы с поставками нужно решить.

Президент Китая Си Цзиньпин, обсудив с президентом США борьбу с коронавирусом, заявил, что Китай уверен, что победит эпидемию. В Китае тем временем вводят еще более строгие ограничительные меры.

В крупных китайских городах, таких как Ханчжоу и Наньчан, власти установили ограничения на количество людей, которым разрешено покидать дома каждый день.

В некоторых городах провинции Хубэй, где началась нынешняя вспышка, выключены лифты в многоэтажках - власти надеются, что таким образом люди будут реже выходить на улицу.