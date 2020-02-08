Телефонные мошенники постоянно находят новые схемы и быстро адаптируются

В прошлом году в полиции было зарегистрировано 196 случаев, а ущерб составил 3,4 миллиона евро. Хотя было написано бесчисленное количество статей о деятельности инвестиционных мошенников, а также давались рекомендации о том, что делать, когда звонят мошенники, жертв становится все больше и больше.

По словам главы криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, мошенники постоянно меняют свои схемы и адаптируют их согласно осведомленности людей. Например, многие люди становились жертвой повторного обмана, потому что им звонил мошенник и предлагал возможность вернуть потерянные деньги. Иногда мошенник говорил, что представляет честную компанию, которая стала новым владельцем созданного мошенниками предприятия, и теперь все получат свои деньги обратно, но для этого нужно заплатить.

Тамбре добавил, что мошенники используют агрессивную и убедительную тактику и не заслуживают разговоров с ними в течение длительного времени. Так, Тамбре предположил, что если кто-то предлагает выгодную возможность по телефону, обещает быструю прибыль и утверждает, что инвестиционный риск отсутствует, лучшее решение - закончить телефонный звонок. «Принятие такого предложения и обещание прибыли могут показаться заманчивыми, но это сродни азартным играм, где потери неизбежны», - сказал он.

Тамбре добавил, что большинство криминальных производств, открытых в этом году, связаны с преступной деятельностью, имевшей место в прошлом году, тогда как в этом году было лишь несколько инвестиционных предложений. «К сожалению, это не означает меньшего числа мошенничеств - просто люди не сразу понимают, что их обманули», - сказал он.

Мошенники звонят как с международных телефонных номеров, так и с эстонских номеров. Звонящие обычно говорят по-русски. Полиция рекомендует завершить вызов, заблокировать номер и сообщить об этом на горячую линию полиции 612 3000.

Мошенники находятся за границей и используют виртуальные номера для совершения звонков, поэтому код эстонского города перед номером не означает, что звонок из Эстонии. Также используются счета в иностранных банках, и мошенники быстро переводят деньги между банковскими счетами до тех пор, пока они не будут сняты в банкомате, что означает, что шансы вернуть эти деньги очень малы.