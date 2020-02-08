Полиция требует ограничить торговлю спиртным в йыхвиских барах

Впервые с тревожным письмом относительно Jõhvi Keldеr Йыхвиское отделение полиции обратилось к властям волости еще осенью прошлого года, предложив взвесить возможность введения ограничений на продажу спиртного. Волостное управление конкретных шагов все же не предприняло, однако чиновник по охране правопорядка Маргус Пийрсон провел беседу с владельцем бара "Jõhvi Kelder", и она во дворе своего заведения установила лучшее освещение и видеокамеру.

"Но, похоже, толку от этого нет, если люди перепили", - констатирует он теперь.

Нарушений порядка становится больше

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант сообщил, что, по данным статистики, число нарушений порядка в йыхвиских барах и их окрестностях растет. Например, если к тому же бару "Jõhvi Kelder" в 2018 году полицию вызывали 35 раз (восемь раз в связи с насилием; начато четыре уголовных дела), то в прошлом году - уже 56 раз (14 раз в связи с насилием; начато восемь уголовных производств).

Владелец "Jõhvi Kelder" Кира Хаирова говорила осенью прошлого года "Северному побережью", что речь идет не только об их клиентах. "Они часто собираются после того, как мы уже закрываем бар. Сюда приходят из разных мест большими компаниями, часто со своим алкоголем, и начинают вызывать друг для друга полицию", - сказала владелица бара, у которой, с ее слов, уже были на руках и ценовые предложения для установки видеоохраны.

По словам Хаировой, больше всего проблем с молодежными компаниями. "Некоторые из них настолько юные, что мы не пускаем их в свой бар из-за возрастного ограничения. Тогда они начинают ругаться, оскорблять и сквернословить, но у нас с этим строго. Мы не пускаем в бар даже тех, кто уже выпил, да и явно пьяным людям в баре алкоголь не продадут", - сказала она.

Ответственность несет владелец бара

Клиймант сослался в своем обращении на решение Таллиннского окружного суда, принятое в 2017 году. В нем говорится, что торговец отвечает за имевшие место или не исключенные в будущем угрозы и нарушение порядка в месте своей деятельности или в непосредственной близости от него, если своей деятельностью торговец обусловил возможность возникновения такой ситуации, при реализации которой возникает опасность или подозрение на опасность. "То есть первичная обязанность по предупреждению и отражению угрозы, а также устранению нарушения порядка ложится на ответственное за общественный порядок лицо, в данном случае - на общепитовское и увеселительное заведение. Примененные действующими в районе предприятиями меры не оказали позитивного влияния на правопорядок", - сообщил руководитель отделения полиции.