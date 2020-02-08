Полиция требует ограничить торговлю спиртным в йыхвиских барах

Йыхвиская полиция обеспокоена ростом числа драк и прочих нарушений порядка в йыхвиских увеселительных заведениях и в их окрестностях и ходатайствует о том, чтобы самоуправление ограничило продажу алкоголя в барах или сократило часы их работы, пишет "Северное побережье".
Впервые с тревожным письмом относительно Jõhvi Keldеr Йыхвиское отделение полиции обратилось к властям волости еще осенью прошлого года, предложив взвесить возможность введения ограничений на продажу спиртного. Волостное управление конкретных шагов все же не предприняло, однако чиновник по охране правопорядка Маргус Пийрсон провел беседу с владельцем бара "Jõhvi Kelder", и она во дворе своего заведения установила лучшее освещение и видеокамеру.
"Но, похоже, толку от этого нет, если люди перепили", - констатирует он теперь.
Нарушений порядка становится больше
Руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант сообщил, что, по данным статистики, число нарушений порядка в йыхвиских барах и их окрестностях растет. Например, если к тому же бару "Jõhvi Kelder" в 2018 году полицию вызывали 35 раз (восемь раз в связи с насилием; начато четыре уголовных дела), то в прошлом году - уже 56 раз (14 раз в связи с насилием; начато восемь уголовных производств).
Владелец "Jõhvi Kelder" Кира Хаирова говорила осенью прошлого года "Северному побережью", что речь идет не только об их клиентах. "Они часто собираются после того, как мы уже закрываем бар. Сюда приходят из разных мест большими компаниями, часто со своим алкоголем, и начинают вызывать друг для друга полицию", - сказала владелица бара, у которой, с ее слов, уже были на руках и ценовые предложения для установки видеоохраны.
По словам Хаировой, больше всего проблем с молодежными компаниями. "Некоторые из них настолько юные, что мы не пускаем их в свой бар из-за возрастного ограничения. Тогда они начинают ругаться, оскорблять и сквернословить, но у нас с этим строго. Мы не пускаем в бар даже тех, кто уже выпил, да и явно пьяным людям в баре алкоголь не продадут", - сказала она.
Ответственность несет владелец бара
Клиймант сослался в своем обращении на решение Таллиннского окружного суда, принятое в 2017 году. В нем говорится, что торговец отвечает за имевшие место или не исключенные в будущем угрозы и нарушение порядка в месте своей деятельности или в непосредственной близости от него, если своей деятельностью торговец обусловил возможность возникновения такой ситуации, при реализации которой возникает опасность или подозрение на опасность. "То есть первичная обязанность по предупреждению и отражению угрозы, а также устранению нарушения порядка ложится на ответственное за общественный порядок лицо, в данном случае - на общепитовское и увеселительное заведение. Примененные действующими в районе предприятиями меры не оказали позитивного влияния на правопорядок", - сообщил руководитель отделения полиции.
Статистика свидетельствует, что вызовы полиции из увеселительных заведений города Йыхви начинают поступать в полночь и продолжаются до шести утра. "Большинство вызовов по адресам баров поступает с трех до пяти часов утра и касаются большей частью насилия. Йыхвиское отделение полиции считает: чтобы сократить количество виновных деяний, совершаемых пьяными лицами или в их отношении, и чтобы укрепить чувство безопасности у жителей, необходимо взвесить ограничение продажи алкоголя в увеселительных заведениях или сокращение часов работы таких заведений", - написал Клиймант в письме волостному управлению.
На этой неделе проблему обсуждали в волостном управлении вместе с представителями полиции.
Йыхвиский чиновник по охране правопорядка Маргус Пийрсон сказал, что у людей принято почему-то отправляться в бары после полуночи. "Они уже выпили - и ходят из одного бара в другой, вот оттого эти конфликты, наверное, и возникают", - отметил он.
По его словам, у него есть соглашение с владельцами наиболее проблемных баров: когда будут подведены итоги полицейской статистики по состоянию на конец января, тогда обсудят, что предпринять.
Йыхвиский волостной старейшина Макс Каур пообещал, что эту тему обязательно рассмотрят на следующем заседании волостного управления. "Разумеется, мы будем сотрудничать с полицией, чтобы найти решение этой проблемы. В то же время любое возможное ограничение - это всегда взвешенное решение. Надо учесть, как решение может повлиять на местный рынок увеселительных услуг и предпринимательство".
Он выразил также мнение, что в принятии решения о введении возможных ограничений могли бы поучаствовать также члены волостного собрания.
Требования к поведению в общественных местах
- В общественных местах запрещено вести себя таким образом, чтобы это беспокоило и представляло опасность для других лиц.
- В общественных местах запрещено бить и толкать других лиц, драться, бросать предметы в людей, животных или в другие предметы, подвергая их опасности, а также иным способом применять насилие.
- В общественных местах запрещено оскорблять, запугивать или угрожать другим лицам словами, жестами или иным образом.