Какие цвета в интерьере будут модными в 2020 — взгляд из Австралии

Представляем: австралийский бренд Dulux — совсем недавно компания представила свое видение идеальных цветовых сочетаний на 2020 год: здесь и насыщенные оттенки зеленого, и спокойные песочные тона, и большое количество цветов и оттенков, которым даже сложно подобрать русское название. Одним словом, отложите свои дела на несколько минут и насладитесь прекрасными картинками!