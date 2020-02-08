США расширили пошлины на сталь и алюминий из других стран

Новые штрафные пошлины не распространяются лишь на сталелитейную продукцию из Аргентины, Австралии, Канады, Мексики и Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп в начале 2018 года обложил штрафными пошлинами сталь и алюминий изо всех стран. В конце января 2019 года Белый дом обосновал решение о расширении штрафных мер тем, что производители в других странах якобы обходят введенные пошлины, поставляя в США больше тех видов продукции из стали и алюминия, которые не включены в ограничительные списки.