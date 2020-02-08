Работы по восстановлению Рижского замка ведутся уже с 2012 года, и в 2024 году планируется закончить перестройку и второй этап реставрационных работ. После работ по восстановлению замок будет открыт для посетителей. В Рижский замок вернется Латвийский национальный исторический музей - в этом году исполняется 100 лет с момента его открытия в замке.

Работы по восстановлению Рижского замка превратились в длинный и тяжелый процесс, виной чему стали несколько обстоятельств. Больше всего помешал пожар в 2013 году, а также неудачные закупки и нехватка финансирования. Несмотря на сложности, сейчас Valsts nekustamie īpašumi объявило конкурс на реконструкцию и реставрацию Южного корпуса кастеллы замка и части Западного корпуса, чтобы передать ее музею в 2024 году. Финансирование экспозиции музея, а также дальнейший временной график и финансирование на реконструкцию замка после 2024 года еще не установлены.

ФОТО: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Замок откроют для жителей и изменят до неузнаваемости

Несмотря на то, что корни замка скрываются далеко в глубинах истории - нынешний Рижский замок построили в 1340 году, позднее почти полностью восстановили в 1515-м после разрушения в 1484 году, - именно в 1920 году он стал учреждением, открытым для общественности. На тот момент в неиспользованных и обширных четырех помещениях на верхнем этаже Рижского замка начали работу Государственный исторический музей (тогда еще Латвийский этнографический музей), Государственный художественный музей, а также Управление памятников и Государственный архив.

За двадцать лет независимости до советской оккупации в 1940 году сравнительно небольшая коллекция этнографических и археологических предметов превратилась во всеобъемлющий и узнаваемый национальный музей истории. В конце Второй мировой войны - в 1944-1945 годах - обширные погреба и шахты лифтов Рижского замка использовались для сокрытия наиболее ценной части музейной коллекции.

Помещения музея после ухода немецкой армии в 1944 году ФОТО: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

С развитием музея актуализировались и вопросы о его расширении - адаптации помещений для коллекции и ее размещения.

По этой причине уже в 1920-1930-х годах происходили многократное перепланирование помещений для нужд размещенных в замке культурных и государственных структурах. Особенно остро проблема стояла в 50-е годы.

Тогда, в частности, исторические внутренние помещения замка были изменены до неузнаваемости: разделены на несколько более маленьких, местами были встроены импровизированные разделения этажей. Почти до начала 2000 года задуманная для размещения музея часть замка была занята и использовалась до последнего квадратного метра, но о самой исторической постройке свидетельствовало лишь несколько мелких деталей. Кроме того, в 90-е годы в замке продолжили работать исторический музей, художественный музей и резиденция президента - в 1994 году работу в замке прекратил Дворец пионеров.

Двор Рижского замка в 1938 году. ФОТО: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Реставрацию прервал пожар

В середине 90-х годов прошел конкурс на реновацию замка и благоустройство окружающего его городского пространства. Поданные предложения обозначили две существенные проблемы: во-первых, помещения оказались слишком маленькими для размещения двух музеев, а во-вторых, Рижский замок как памятник нелегко приспособить для нужд музея, и необходима значительная перестройка. Тогда были проведены несколько проектировочных и исследовательских работ, которые так и остались нереализованными. В 2002 году рабочая группа предложила создать в передней части Рижского замка и в Восточной пристройке, а также в башне Святого Духа помещения президентской резиденции и канцелярии, а всю часть кастеллы развить как единый памятник архитектуры, переданный одному Латвийскому историческому музею, что позволило бы пополнить репрезентативный характер всего комплекса замка.

Почти через 20 лет после обещаний по восстановлению замка в 2012 году начались ремонтные работы, чтобы реализовать разработанный в 2009 году проект.

В эксплуатацию здание планировалось сдать 18 декабря 2015 года. Однако строительные работы в замке прервал трагический пожар 20 июня 2013 года. Пострадали как конструкции крыши замка и чердак, так и залы резиденции президента, экспозиции Латвийского национального исторического музея, коллекция и рабочие помещения. В результате дальнейшие действия в замке оказались невозможны, и Латвийский национальный исторический музей был вынужден перебраться во временные помещения, оборудовав экспозицию на бульваре Бривибас, 32.

Рижский замок после пожара ФОТО: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

Строительство продлили на шесть лет

29 октября 2013 года был объявлен конкурс смет второго этапа реставрации Рижского замка, в котором жюри признало лучшим предложение MARK arhitekti и Sudraba arhitektūra. Тогда планировалось закончить реставрацию Рижского замка в мае 2019 года, а уже в августе того же года открыть для общественности исторический музей.

Однако в жизни не все идет по плану - после неудачных закупок на строительство в замке могли начать только исследовательские работы; в связи с недостаточным финансированием изменилась и концепция реализации проекта, и сейчас проект восстановления кастеллы Рижского замка разделен на несколько этапов.

В ходе первого этапа планируется укрепление конструкций и оснований, строительство инженерных конструкций, работы по перестройке крыши, изъятие перекрытий в помещениях капеллы замка, а также очистка помещений от микологического загрязнения и пыли. Это нужно сделать в течение двух лет после заключения договора. Затем последует второй этап, во время которого планируется восстановить фасад, отреставрировать внутренние помещения и приспособить их под нужды музея. Одной из самых сложных и впечатляющих частей первого этапа строительства станет восстановление исторической капеллы замка, которая в результате проведенных в течение нескольких столетий различных перестроек оказалась практически невидимой.

ФОТО: Jānis Škapars

Галерея: Состояние Рижского замка в данный момент

Сейчас реставрационные работы охватывают лишь треть замка

До 2024 года музей продолжит работу во временных помещениях на бульваре Бривибас, 32.

После 2024 года нужно будет также провести восстановление остальных корпусов замка - общая площадь строительного проекта кастеллы Рижского замка составляет 11,9 тысячи квадратных метров, большая часть из которых - 7,7 тысячи м2, или примерно 65%, - в первых двух этапах проекта восстанавливаться или строиться не будет.

ФОТО: Sudraba Arhitektūra

Параллельно с работами по проектированию замка LNVM активно работает над концепцией размещаемой в Рижском замке экспозиции, планами и подсчетом затрат, которые уже многократно пересматривались. В течение ближайшего года музей повторно обновит концепцию действия и планы экспозиции согласно новым условия проекта - музей в замок вернется постепенно, в несколько этапов. Сейчас планируется, что для начала работы Южного корпуса замка и экспозиции потребуется четыре миллиона евро.