Побывав на днях в Сомпа, мы сразу обратили внимание на то, что на его улицах больше прохожих, чем встречалось в других малых частях Кохтла-Ярве - Ору и Кукрузе, о сегодняшней жизни которых "Северное побережье" писало ранее. И такого мнения, что у поселка нет будущего, какое высказывали некоторые жители других малых частей, ни от кого из сомпасцев, с кем разговаривали, не услышали.

Разговаривали с людьми на улице, в магазине, и на вопрос о том, как они себя чувствует сегодня в поселке, все отвечали так: "Хорошо, отлично, нам здесь нравится. Потому что тихо, спокойно, свежий воздух, все друг друга знаем, работает клуб, есть два магазина, принимает семейный врач".

Поселок Сомпа расположен в 8 км к западу от города Йыхви и в 10 км к югу от Кохтла-Ярве. Был образован в 1948 году и присоединен к Кохтла-Ярве в 1960 году. По состоянию на 2003 год в Сомпа проживало 1600 человек. По данным на 1 января 2020 года, в Сомпа проживало 835 человек, и в последние годы население значительно не уменьшается.

"Всю жизнь - 48 лет - в Сомпа, и никогда не было мысли уехать, - говорит Елена. - Дети выросли и тоже живут в поселке. У меня четверо внучат, и все здесь, рядом".

У Елены, проживающей в Сомпа с рождения, здесь живут и ее дети и внуки. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

О том, что ее дети тоже верны поселку, говорит и продавец магазина Галина. "Сын вот с Англии приезжает, будет жить в Сомпа. Уверена, будущее у Сомпа есть, он сохранится, пусть даже как дачный поселок. Люди из города покупают здесь жилье, особенно в домах на двух хозяев".

70-летняя Рая отмечает, что в ее доме, на улице Арусерва, 5, хорошее товарищество, нет никаких проблем. Она и другие жители, у кого в домах центральное отопление, утверждают, что с ним нынче все хорошо, а вот в прошлые зимы было холодно в квартирах, а платили много.

70-летняя Рая довольна, что в ее доме, на улице Арусерва, 5, хорошее товарищество и нет никаких проблем. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Объединились и добились решения проблемы

В Сомпа действует союз жителей поселка. Объединившись, они смогли добиться решения проблемы, возникшей в прошлом отопительном сезоне: в многоквартирных домах температура воздуха падала до 14-16 градусов, в более утепленных домах держалась на уровне 18 градусов, регулировка работы теплоузла не давала никакого эффекта, кроме увеличения суммы счета за отопление.

Благодаря активным действиям Союза жителей Сомпа, его обращениям в предприятие OSK Grupp, отапливающее поселок, в городское управление был утвержден график, при котором температура входящей воды держится на более высоком уровне.

"После этого изменения жалоб от жителей не поступало и нынче в домах тепло", - говорит руководитель союза Диана Берсенева.

Если раньше у жителей Сомпа были большие долги за отопление и дома из-за этого отключали от него, то сейчас и этой проблемы нет. По словам помощника мэра в Ярвеской, Сомпаской и Кукрузеской частях Юлле Лепассаар, даже если у кого-то образуется некоторый долг, то за лето люди его погашают.

Диана Берсенева отметила, что, по ее мнению, отчасти благодаря настойчивости Союза жителей Сомпа решилась и другая проблема. В поселке есть несколько пустующих домов. Доступ в них был открыт, туда сбрасывали мусор, там возникали пожары. "Мы неоднократно писали и обсуждали этот вопрос с горуправой, просили закрыть доступ в дома, и в прошлом году в двух домах это было сделано, но остаются еще три дома".

"Дома с привидениями" - отголосок дурной славы

Пустующие дома, часть из которых удалось снести, свидетельствуют о плохих временах поселка, когда люди отсюда массово уезжали. Говоря о сегодняшней спокойной жизни в Сомпа, его нынешние жители и те, кто хоть и уехал отсюда, но считает поселок своей малой родиной, вспоминают, как в свое время в шутку и всерьез буквам, из которых складывается название Сомпа, дали такую расшифровку: самое опасное место после Америки.

"Немного истины в этом было, потому что в Сомпа в то время была неспокойная обстановка, - говорит любящая свою малую родину Анне. - После закрытия шахты многие люди уехали из поселка, здесь сконцентрировался такой контингент, что поселок "славился" преступлениями. А зияющие чернотой окна пустых домов добавляли негатива, создавая такое впечатление, будто здесь была война. Я рада, что поселок изменился к лучшему".

Доступ в пустующий дом, который был превращен в свалку мусора, где происходили возгорания, закрыли. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

По словам Юлле Лепассаар, снос домов будет продолжен. Этот вопрос было бы проще и быстрее решить, если бы все квартиры в таких домах принадлежали городу. Но там есть частная собственность. И чтобы ее снести, нужно выполнить ряд процедур, на которые уходит время.

- Мы этим занимаемся, а пока установим у этих домов знаки "Опасная зона", так как они разрушаются и подходить к ним близко небезопасно, - отметила она.

Что касается городских пустующих квартир в жилых домах, то их немного и они выставлены на очередной аукцион по цене от 50 до 500 евро за квартиру. Председатель квартирных товариществ двух домов, в которых квартиры выставлены на продажу, Лилия Бирюк беспокоится, что их могут приобрести недобросовестные люди, которые создадут проблемы соседям, в том числе с оплатой за коммунальные услуги.

Юлле Лепассаар считает, что так не произойдет. "Асоциалы не купят, им не на что, и наша цель - не заселить квартиры кем попало, а теми людьми, кто может оплачивать счета, - уверяет она. - В прошлом году, например, квартиру в Сомпа купил на аукционе человек из Тарту. И все в порядке у него с оплатой счетов".

Что хотят сомпасцы для улучшения жизни?

На этот вопрос все отвечали одно и то же: чтобы быстрее снесли пустующие дома, желательно, чтобы автобус в город и обратно в выходные ходил чаще, чтобы построили пешеходно-велосипедную дорожку, установили на проезжей части поселка "лежачих полицейских".

"У нас ведь, по сути, нет нормальных тротуаров, это скорее тропинки, - услышали мы от Натальи, которая шла по проезжей части вместе с двумя девушками, одна из которых катила коляску с маленькой дочкой Натальи. - С коляской по такому тротуару трудно идти. Приходится по дороге, на ней нет ни одного "лежачего полицейского", ни одного пешеходного перехода, а ведь нередко водители едут на большой скорости. Это минус для поселка, где я живу с 2005 года и мне здесь нравится. Конечно, плохо, что нет детского сада, маловато детских площадок".

"Да, наши тротуары подзаросли, вдвоем по ним не пройти, - отметила жительница Сомпа Инга. - Нам бы дорожку вдоль поселка, чтобы и мамы с колясками могли гулять, и дети кататься на роликах, и взрослые прогуливаться".

Юлле Лепассаар не может сегодня обрадовать сомпасцев, что такая дорожка в скором времени появится. "Жители просят, но, к сожалению, пока возможности построить ее нет, - говорит она. - А в целом благоустройство поселка идет, каждый год что-то улучшается, снесли старые гаражи, здание бывшей школы, в прошлом году посадили каштаны вместо спиленных тополей, продолжим озеленение и в этом году.

Школьница Ксюша рассказала нам, как она добирается из Сомпа до Славянской школы в Ярвеской части после того, как не стало специального автобуса, который до нынешнего учебного года развозил детей по школам. "Теперь едем рейсом обычного автобуса в 7.10, приезжаем рано, уроки начинаются в 8.15, так что приходится еще полчаса ждать. И после уроков почти час ждем автобус на Сомпа, который идет в 15.15, - говорит юная жительница поселка. - Вернули бы школьный автобус".

Ее спутница, учащаяся центра профобразования Алина так же, как и старожилы, сказала, что в поселке ей нравится и, несмотря на то, что молодежи здесь заняться нечем, что надо еще немало благоустроить, она никуда отсюда уезжать не собирается. "Закончу учебу, устроюсь в городе на работу, а жить буду здесь", - уверенно сообщила она.