Обеспокоенные родители: синяки и разбитые носы в этой школе - обычное дело

По словам директора школы Лилии Оберг, возглавляемое ею учреждение ничем не отличается от других школ Пярну. «Таких особенных детей становится все больше. Мы все в этой школе стараемся держать вещи под контролем. Мы растем в своей работе. Когда мы сталкиваемся с новыми проблемами, мы ищем новые решения», - сказала Оберг, которая руководит школой более десяти лет. Она добавила, что в школе есть трудные ученики, но также налажено сотрудничество с родителями».

Родители, которые говорили с Pärnu Postimees, по-разному оценивают это сотрудничество. Имена источников были изменены, чтобы защитить их детей, обучающихся в школе Раэкюла.

Отсутствует чувство безопасности

Сын Пирьо с расстройством аутистического спектра посещает небольшой класс для детей с особыми потребностями. Мать признает, что, отправляя своего ребенка в школу, не испытывает чувства безопасности. «Я все время волнуюсь, потому что каждый день кто-то бьет кого-то. Это может иметь худшие последствия, чем просто синяк или окровавленный нос», - рассуждает она.

Дети, как правило, выходят из-под контроля на переменах, когда они предоставлены сами себе. С этого учебного года в классе ребенка Пирьо сменился учитель. Предыдущий был вместе с детьми и на переменах, придумывал для них деятельность, чтобы они не хулиганили в коридоре и не ссорились. Со сменой учителя это изменилось, точнее исчезло.

Родители детей из младших классов ходили в школу, вели разговоры о том, что нужно что-то изменить. Дважды они встречались с завучем Пилле Нурга, координатором школы по обучению для детей с особыми потребностями, и предложили платный вариант: нанять человека, который следил бы за порядком на переменах, занимался младшими классами.

Ребенок Айри ходит в обычный класс, где, среди прочих детей, учится ребенок, который фактически причислен к ученикам с особыми потребностями. Но в школе нет его возрастной группы. Этот ребенок предположительно склонен к насилию. Разбитые брови и синяки на руках стали еженедельным явлением в этом классе.

И Айри в одиночку и родительское представительство класса в целом жаловались руководству, просили решения и предлагали варианты. «Мы занимаемся этой проблемой три года, но решения нет. Школа говорит, что нет ни места ни денег», - говорит Айри.

По словам Айри, она даже согласилась бы, чтобы ребенок ходил в школу в другую смену, но мог сосредоточиться на учебе. В настоящее время учиться и ходить в школу трудно как для одноклассников, так и для самих детей с особыми потребностями. Их родители тоже беспокоятся и хотят избежать худшего развития ситуации. Школа же заверяет, что беспокоиться не о чем, потому что ничего еще не случилось.