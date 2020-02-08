Обеспокоенные родители: синяки и разбитые носы в этой школе - обычное дело

Родители детей, посещающих пярнускую школу Раэкюла, обвиняют образовательное учреждение в неспособности справиться с детьми сособыми образовательными потребностями и обуздать насилие в школе. Директор школы и социальный консультант школы рисуют совершенно другую картину, пишет Postimees.
По словам директора школы Лилии Оберг, возглавляемое ею учреждение ничем не отличается от других школ Пярну. «Таких особенных детей становится все больше. Мы все в этой школе стараемся держать вещи под контролем. Мы растем в своей работе. Когда мы сталкиваемся с новыми проблемами, мы ищем новые решения», - сказала Оберг, которая руководит школой более десяти лет. Она добавила, что в школе есть трудные ученики, но также налажено сотрудничество с родителями».
Родители, которые говорили с Pärnu Postimees, по-разному оценивают это сотрудничество. Имена источников были изменены, чтобы защитить их детей, обучающихся в школе Раэкюла.
Отсутствует чувство безопасности
Сын Пирьо с расстройством аутистического спектра посещает небольшой класс для детей с особыми потребностями. Мать признает, что, отправляя своего ребенка в школу, не испытывает чувства безопасности. «Я все время волнуюсь, потому что каждый день кто-то бьет кого-то. Это может иметь худшие последствия, чем просто синяк или окровавленный нос», - рассуждает она.
Дети, как правило, выходят из-под контроля на переменах, когда они предоставлены сами себе. С этого учебного года в классе ребенка Пирьо сменился учитель. Предыдущий был вместе с детьми и на переменах, придумывал для них деятельность, чтобы они не хулиганили в коридоре и не ссорились. Со сменой учителя это изменилось, точнее исчезло.
Родители детей из младших классов ходили в школу, вели разговоры о том, что нужно что-то изменить. Дважды они встречались с завучем Пилле Нурга, координатором школы по обучению для детей с особыми потребностями, и предложили платный вариант: нанять человека, который следил бы за порядком на переменах, занимался младшими классами.
Ребенок Айри ходит в обычный класс, где, среди прочих детей, учится ребенок, который фактически причислен к ученикам с особыми потребностями. Но в школе нет его возрастной группы. Этот ребенок предположительно склонен к насилию. Разбитые брови и синяки на руках стали еженедельным явлением в этом классе.
И Айри в одиночку и родительское представительство класса в целом жаловались руководству, просили решения и предлагали варианты. «Мы занимаемся этой проблемой три года, но решения нет. Школа говорит, что нет ни места ни денег», - говорит Айри.
По словам Айри, она даже согласилась бы, чтобы ребенок ходил в школу в другую смену, но мог сосредоточиться на учебе. В настоящее время учиться и ходить в школу трудно как для одноклассников, так и для самих детей с особыми потребностями. Их родители тоже беспокоятся и хотят избежать худшего развития ситуации. Школа же заверяет, что беспокоиться не о чем, потому что ничего еще не случилось.
«В целом мой ребенок не агрессивен, но из-за своего диагноза он видит некоторые вещи по-другому, и в гневе может сделать что-то неожиданное. Я бы не хотела, чтобы случилось нечто подобное тому, что произошло между подростками летом здесь же, в Пярну», - сказала Пирьо.
В конце прошлого года в редакцию Pärnu Postimees обратился и отец десятилетней дочери, которая учится в школе Раэкюла. Он написал: "Я уже устал от происходящего в школе Раэкюла и от страусиной тактики руководства. Школа утверждает, что в ней нет места издевательствам и что она участвует в соответствующем проекте. Но именно свобода от издевательств - это то, чего здесь не могут достичь годами. Издеваются над новыми учителями, старые учителя издеваются над учениками, и среди школьников часто царит насилие».
Примерно в то же время в Delfi была опубликована статья, описывающая кровавую драку между подростками в школе Раэкюла. На этом фоне между родителями в группе местного сообщества в Фейсбуке началась дискуссия. Центральной темой была конфликтная обстановка в школе Раэкюла.
Стало ясно, что нехватку сотрудничества и избыток насилия признают люди из разных групп. Были и источники, которые не хотели выражать свои взгляды в статье, но говорили, что проблемы в школе Раэкюла усугубляются некомпетентностью руководства.
Pärnu Postimees также поговорил с Марью, которая в прошлом полугодии отправила своего ребенка в другую школу. Именно из-за издевательств в школе, стресса и безразличия персонала.
Ребенок, который очень ждал начала школьной жизни, с какого-то момента перестал хотеть ходить в школу. Врал о происходящем в школе, постоянно приходя домой в слезах. Мать сказала, что ребенка дразнили и били.
«После бесконечных походов в школу нам стало ясно, что довольно этого бега на месте. Когда я ходила в школу, я чувствовала, что мои слова останутся гласом вопиющего в пустыне: мне дали понять, что именно мой ребенок вызывает отвращение», - рассуждает Марью.
По словам родителей, поездка в новую школу, расположенную в 50 километрах от дома, стоило того: ребенок счастлив, и походы в школу больше не наносят вреда нервной системе. Подобный побег рассматривают и другие родители, в том числе, Айри.
Бросать камни только лишь в школьный огород не стоит
В настоящее время в школе Раэкюла есть четыре класса детей с особыми потребностями. Один - в процессе создания: классная комната была отремонтирована, учебная комната должна быть обустроена к концу февраля. С начала учебного года ищут учителя, но пока что конкурс не был успешным.
Здесь следует отметить, что руководство школы не может прыгнуть выше головы: все упирается в бетонные стены школьного здания, построенного в 1991 году, и в нехватку педагогов, от которой страдает вся Эстония.
Учитель небольшого класса должен пройти специальную подготовку. Однако реальность такова, что существует нехватка учителей с достаточной подготовкой, соответствующим характером и интересом к работе. Терье Юривете, специалист по инклюзивному образованию в управе Пярну, сказала, что именно поэтому у всех педагогов есть возможность пройти дополнительное обучение.
Ученик с особыми потребностями нуждается в большей помощи, чем другие. Поэтому изменилась роль и ответственность учителей. В школе могут работать, например, помощники преподавателей. Долгое время школа Раэкюла не использовала такой вариант. Однако после интервью директор объявила, что в школе теперь есть один из помощников учителя. Директор объяснила, что до сих пор в этом не было необходимости, поскольку ученикам с особыми потребностями обеспечена поддержка в спецклассах или индивидуальная учебная программа.
Чтобы нанять вспомогательный персонал, нужно подать ходатайство в местное самоуправление. И, по словам Юривете, школы получают на это столько денег, сколько хотят.
Каждый день в школе Раэкюла работают психолог и социальный консультант, чья работа в основном связана с проблемами взаимоотношений учащихся. По словам консультанта Юлле Лаурсоо, было очень больно читать обвинения, выдвинутые родителями в социальных сетях, о том, что насилие в школе прекратится и что это никого не волнует.
"Совершенно неприемлемо, чтобы ребенок приходил домой с разбитой губой, в крови. Такого не должно быть, и именно над этим мы работаем каждый день», - сказала Лаурсоо.
Она призвала родителей прийти поговорить с ней, психологом или классным руководителем, чтобы вместе найти решение проблем. Директор Оберг, между тем, готова нанять работника Департамента оборонных ресурсов и других помощников учителя. "Мы очень заинтересованы в сотрудничестве", - заверяет она.