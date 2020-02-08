Пять признаков того, что ваш дом пора продавать

Обслуживание частного дома, несомненно, требует много времени, денежных средств, умений и фанатичности. Вот некоторые признаки, намекающие на то, что содержание дома вам не под силу и, возможно, пришло время подумать о покупке более доступного и требующего меньшей заботы жилого помещения, читаем в блоге бюро недвижимости Arco Vara.
- Трава на газоне по колено, огород и цветочные клумбы заросли сорняками, плодовые деревья и ягодные кусты годами не обрезались. Причиной этого может быть недостаток времени или нехватка сил и знаний того, как содержать в порядке большой сад. Если чувствуете, что оказались в подобной ситуации, то это один из признаков того, что ведение хозяйства, вероятно, вам не под силу.
- В то время как в многоквартирном жилом доме ремонтные и эксплуатационные расходы делятся между всеми квартирами, владелец частного дома должен справляться со всем сам. Дом требует постоянной заботы и усилий: необходимо обновить покраску, возможно, заменить крышу или изоляцию, поставить новые окна, заменить поврежденные доски забора и так далее. Все это требует денег. Жить в частном доме значительно дороже, чем в квартире. Если отваливается штукатурка или краска облупилась и нет возможностей это исправить, то это тоже признак того, что следовало бы подумать о жилье, которое не требует столь крупных затрат.
- Дети повзрослели и разлетелись из дома, часть комнат уже давно не используется, они стоят пустыми и холодными. В старых частных домах зачастую устаревшие системы отопления и плохая теплоизоляция. Если расходы на тепло высокие или печное отопление обходится чрезмерно дорого, или дом слишком большой, а часть жилых помещений не используется и их отопление не представляется разумным, значит, самое время подумать о покупке нового жилья.
- В доме нет канализации или отсутствуют нормальные возможности помыться, и это причиняет неудобства. Для обновления этих систем требуется много денег. Если денежные ресурсы для этого отсутствуют, стоило бы подумать о новом жилье, где эти удобства имеются.
- Когда сад перестает вас радовать даже в самое живописное и благодарное время, это тоже намек на то, что поддержание вашего дома и сада в надлежащем состоянии требует слишком много забот и усилий, и проживание в частном доме больше не самое лучшее решение.
Несомненно, иметь свой дом и сад – мечта большинства людей, но, конечно же, каждый согласится с тем, что на запущенный дом и сад неприятно смотреть. Хорошим решением было бы переехать в квартиру или рядный дом, или построить совсем новый, небольшой, но с современными решениями домик, который не потребует больших усилий и расходов в содержании и где ежемесячные коммунальные расходы существенно дешевле.