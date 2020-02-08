Пять признаков того, что ваш дом пора продавать

Несомненно, иметь свой дом и сад – мечта большинства людей, но, конечно же, каждый согласится с тем, что на запущенный дом и сад неприятно смотреть. Хорошим решением было бы переехать в квартиру или рядный дом, или построить совсем новый, небольшой, но с современными решениями домик, который не потребует больших усилий и расходов в содержании и где ежемесячные коммунальные расходы существенно дешевле.