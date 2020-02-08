Фото: как вы думаете, почему эта шикарная квартира в Таллинне продается больше двух лет?

В сталинских домах на столичной улице Сыле много интересных квартир. Их охотно покупают: высокие потолки, большая площадь. Вот и эта трехкомнатная квартира на втором этаже трехэтажного дома площадью 99,2 м2 ищет своего покупателя больше двух лет, но за это время цена квартиры уменьшилась всего на тысячу евро.