Хельме: государство ждут иски за аптечную реформу на 100 млн евро

«Я не понимаю тех людей, которые выразили удовлетворение и считают, что сейчас все хорошо. Если Маргус Линнамяэ «передаст» свои аптеки провизорам и попросит у государства за это 125 миллионов, будет ли это суровым наказанием рыночного монополиста, ради которого все реформы и были начаты в свое время? Приведет ли это к снижению цен? Уменьшатся ли расходы налогоплательщиков? И его оптовая фирма продолжит заниматься перепродажей, как сегодня - то есть, оптовый рынок не изменится и доходы не уменьшатся. Вот так наказание!» - написал Хельме в соцсетях.