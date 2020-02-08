Хельме: государство ждут иски за аптечную реформу на 100 млн евро

По словам министра финансов Мартина Хельме в результате реформы аптек государство ожидает огромным требование о возмещении убытков: речь, безусловно, идет более, чем о 100 миллионах евро, пишет Postimees.
«Я не понимаю тех людей, которые выразили удовлетворение и считают, что сейчас все хорошо. Если Маргус Линнамяэ «передаст» свои аптеки провизорам и попросит у государства за это 125 миллионов, будет ли это суровым наказанием рыночного монополиста, ради которого все реформы и были начаты в свое время? Приведет ли это к снижению цен? Уменьшатся ли расходы налогоплательщиков? И его оптовая фирма продолжит заниматься перепродажей, как сегодня - то есть, оптовый рынок не изменится и доходы не уменьшатся. Вот так наказание!» - написал Хельме в соцсетях.
Хельме отметил, что требование о возмещении убытков и обращение в суд - это одно, но подход Линнамяэ никак не поможет воспрепятствовать закрытию десятков аптек.
«Если реформа аптек запустится в ее нынешнем виде, количество аптек в Эстонии уменьшится, конкуренция как на розничном, так и на оптовом рынках уменьшится, и налогоплательщик заплатит из своего кармана действующим правителям рынка сумму, от которой плакать хочется. Эти деньги поступят из бюджета Министерства социальных дел? Откуда именно? За счет медицинского страхования, пенсий или социального обеспечения? Может быть, эти деньги удастся сэкономить за счет следующих ста лет кампаний толерантности? Порядок величины примерно такой", - написал Хельме.
Предприниматель Маргус Линнамяэ собирается после вступления в силу аптечной реформы бесплатно передать провизорам аптеки, работающие под вывесками сети Apotheka. При этом он намерен представить эстонскому государству крупный иск о возмещении ущерба за принудительное отчуждение.
Маргус Линнамяэ является владельцем концерна Postimees Grupp.