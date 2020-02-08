Магазины Maxima в Латвии и Литве сняли с продажи часть мясных продуктов

По словам представителя литовской Maxima, такое решение принято из-за сомнений в качестве продукции одного поставщика. По сведениям Verslo žinios, сейчас взяты образцы анализов, результаты которых будут известны на следующей неделе.

Название поставщика и более подробные сведения не сообщаются, но ограничение введено абсолютно во всех магазинах сети Maxima в Литве.

"Мы регулярно проводим анализы на самоконтроль. Констатировали, что мясо, возможно, некачественное и приняли меры. Чтобы гарантировать качество, мы изъяли все", - рассказали представителя литовской Maxima.

Планируется, что мясо появится в торговой сети в субботу.

Часть мясных продуктов сняли с продажи и в Латвии

Получив информацию от литовской сети магазинов Maxima о подозрениях по поводу плохого качества продукции одного из поставщиков, розничный торговец Maxima Latvija снял с продажи отдельные мясные продукты, сообщила агентству LETA руководитель по коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

"В пятницу во второй половине дня мы получили информацию от литовской сети магазинов Maxima о том, что полностью остановлена торговля сырым мясом и изготовляемыми из него маринованными полуфабрикатами. Действуя превентивно, мы отправили на проверку не только продукцию литовского производителя, но и образцы говяжьего, куриного и свиного мяса латвийских производителей", - пояснила Дупате-Угуле, добавив, что проверки качества продукции в магазинах проводятся регулярно - по меньшей мере один раз в месяц.

К тому же каждая партия поставляется с сертификатом, подтверждающим, что мясо соответствует стандартам качества. Однако, если возникают какие-то дополнительные проблемы, Maxima Latvija отправляет продукцию на дополнительную проверку, сообщила Дупате-Угуле.

По ее словам, результаты тестов будут известны во вторник, 11 февраля, что поможет определить источник проблемы, который на данный момент неизвестен.