Эстония выделила деньги на борьбу с коронавирусом

Об этом BNS сообщила в субботу пресс-служба МИД Эстонии.

«Министерство иностранных дел Эстонии хочет проявить солидарность и внести свой вклад в разрешение кризиса международного масштаба, которым Всемирная организация здравоохранения назвала распространение коронавируса», — отмечается в пояснении МИД Эстонии.

На данный момент коронавирус зафиксирован уже в 28 странах мира, в том числе, в восьми странах ЕС — Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Финляндии, Франции и Швеции.

Количество людей, заразившихся вирусом, выросло до 34 500 человек, от вызванных вирусом болезней скончались 722 человека, еще 13 процентов инфицированных находятся в критическом состоянии.

Вылечиться от болезней, вызванных коронавирусом, на сегодняшний день удалось 776 людям.

Министерство иностранных дел Эстонии настоятельно рекомендует жителям страны полностью воздержаться от поездок в Хубэй — провинцию на востоке центральной части Китая и ее столицу — Ухань, где продолжается распространение нового коронавируса.

Об этом BNS напомнила пресс-служба МИД, отметив, что для предотвращения дальнейшего расширения болезни во всей Китайской народной республике введены широкомасштабные ограничения в передвижении, прервано автобусное и железнодорожное сообщение, закрыт доступ ко многим достопримечательностям.

«Исходя из быстро меняющейся ситуации и возможного введения дополнительных ограничений на передвижение настоятельно рекомендуем взвесить необходимость поездки в Китай в ближайшее время», — отмечает МИД,

Тем, кто уже находится на территории КНР, департамент здравоохранения Эстонии рекомендует регулярно мыть с мылом руки, носить маску, защищающую органы дыхания, избегать поездок в общественном транспорте и не появляться в людных местах.

Тем, кому в силу обстоятельств все же необходимо отправиться в Китай, МИД рекомендует зарегистрировать свою поездку на сайте.