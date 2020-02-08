Компания Elron заплатит почти 6 тысяч евро штрафа за опоздания и отмену рейсов

В соответствии с заключенным в 2017 году между Elron и Министерством экономики и коммуникаций (MKM) договором, государство может оштрафовать перевозчика за отмененные и задержанные рейсы: за каждую из отмененных поездок, которая не была заменена автобусом, перевозчик должен заплатить штраф в 300 евро, штрафы за опоздания рассчитываются поминутно.

За 12 месяцев общая сумма опозданий поездов Elron, на которую начисляются штрафы, составила 1896 минут.

Отмены трех рейсов были вызваны технической неисправностью; причин опозданий было много - от протечки радиатора до неисправности дверей и перегрева тормозов.