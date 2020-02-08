Пункт обмена шприцев в Ласнамяэ рассчитывают открыть в ближайшие недели

Институт развития здоровья планирует в течение февраля получить разрешение на эксплуатацию в столичном районе Ласнамяэ центра предотвращения вреда, предоставляющего среди прочего услугу обмена шприцев для наркоманов, передает Rus.ERR.
"Модульное здание установлено. Точную дату открытия центра мы сможем огласить после получения разрешения на эксплуатацию. Надеемся, что все разрешится до конца февраля", - сказала Курбатова.
Основание ходатайствовать о разрешении на эксплуатацию появилось в связи с подписанием на этой неделе договора между горуправой Таллинна и Институтом развития здоровья, по которому последний получил в аренду территорию на улице Пласти в Ласнамяэ.