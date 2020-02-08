Пункт обмена шприцев в Ласнамяэ рассчитывают открыть в ближайшие недели

"Модульное здание установлено. Точную дату открытия центра мы сможем огласить после получения разрешения на эксплуатацию. Надеемся, что все разрешится до конца февраля", - сказала Курбатова.

Основание ходатайствовать о разрешении на эксплуатацию появилось в связи с подписанием на этой неделе договора между горуправой Таллинна и Институтом развития здоровья, по которому последний получил в аренду территорию на улице Пласти в Ласнамяэ.