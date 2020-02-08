Молодому человеку, убившему одним ударом отца семейства, не смягчили наказание

Тартуский уездный суд в прошлом году приговорил Алекса Симаниса за убийство человека перед баром в Валга к шести годам тюрьмы. Его защитник Михкель Гавер попросил окружной суд отменить решение и оправдать Симаниса или смягчить ему наказание.

Также Гавер попросил отменить решение по гражданскому иску или уменьшить назначенную к выплате сумму.

Окружной суд посчитал, что решение уездного суда надо оставить без изменения, а апелляции не будут удовлетворены, сообщает пресс-секретарь Тартуского суда Аннетт Крейтсман. По оценке окружного суда, уездный суд действовал основательно и всесторонне при назначении наказания Симанису и для смягчения наказания нет оснований.

По оценке окружного суда, достаточно убедительно подтвержден тот факт, что действия Симаниса сопровождались прямым желанием нанести пострадавшему как можно более тяжелые телесные повреждения единственным, целенаправленным ударом, который не являлся средством самообороны. Суд посчитал, что удар Симаниса, у которого есть навыки боксера, был чрезвычайно сильным, а сила удара подтверждается тем, что, несмотря на свой высокий рост, пострадавший сразу после первого удара потерял сознание и упал.

Апелляцию в отношении гражданского иска также суд не удовлетворил, поскольку считает, что требования являются обоснованными и доказанными.