Сб, 8.02.2020
Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Владимир Зеленский
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Бдительный человек помог полиции найти пропавшего 46-летнего мужчину

Бдительный человек помог полиции найти пропавшего 46-летнего мужчину

Полицейская машина.

ФОТО: Marko Saarm

Полиция просила помощи в выяснении местонахождения пропавшего в Хаапсалу 46-летнего Майта.

Полиция получила сообщение о пропаже Майта в пятницу, 7 февраля. Близкие в последний раз видели его во вторник, 4 февраля, когда он поехал в Таллинн и должен был в тот же день вернуться, но так и не добрался до дома. В среду, 5 февраля, Майт должен был поехать в Ригу, но там он не появился. Его мобильный телефон был выключен и с ним невозможно было связаться.

Сегодня, 8 февраля, полиция получила сообщение от одного бдительного гражданина, который недавно видел похожего на Майта мужчину в Хаапсалу. Полицейские проверили это сообщение и нашли пропавшего. С ним все в порядке. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ