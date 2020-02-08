Бдительный человек помог полиции найти пропавшего 46-летнего мужчину

Полиция получила сообщение о пропаже Майта в пятницу, 7 февраля. Близкие в последний раз видели его во вторник, 4 февраля, когда он поехал в Таллинн и должен был в тот же день вернуться, но так и не добрался до дома. В среду, 5 февраля, Майт должен был поехать в Ригу, но там он не появился. Его мобильный телефон был выключен и с ним невозможно было связаться.