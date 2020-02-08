Галерея ⟩ На карантин из-за коронавируса отправился еще один круизный лайнер: на его борту 2000 пассажиров

По данным издания, на борту находятся около 2 тысяч пассажиров — судно без проверки на коронавирус они не покинут.

Тайвань ранее полностью запретил иностранным круизным лайнерам заходить в свои порты, однако большинство пассажиров SuperStar Aquarius — жители этого острова. Кроме того, на борту находятся граждане Филиппин, Малайзии, Вьетнама, Сингапура.